NBA｜夏登與快艇和平分手　首談離開原因雙方對未來方向不一致

【NBA】洛杉磯快艇今日（4日）與克里夫蘭騎士完成交易，將11屆全明星球員「大鬍子」夏登（James Harden）送往騎士，換回後衛加蘭特（Darius Garland）與一個次輪選秀權。交易後，夏登首度對外談及心境，坦言這是一個理性且彼此尊重的決定。



夏登接受《ESPN》記者Ramona Shelburne訪問時表示，人生不只是籃球，當雙方對未來的方向與節奏不再一致時，和平分開是最好的方式。他也特別感謝快艇老闆鮑爾默（Steve Ballmer）、總管法蘭克（Lawrence Frank）與總教練路爾（Tyronn Jamar Lue），強調球會並未讓他陷入難堪局面，與外界想像截然不同。

談到主動求去的原因，夏登直言不希望自己成為快艇重建路上的負擔，希望球隊能獲得選秀資產、真正邁向未來。而對於騎士，他看見爭奪東區冠軍甚至總冠軍的機會，盛讚球隊整體實力與教練團，認為奪冠機率比留在洛杉磯更高。

回顧快艇生涯，夏登表示雙方共同走過精彩的兩年半，雖未完成最終目標，但留下許多美好回憶與重要勝利。他坦言NBA終究是一門生意，這筆交易讓雙方各取所需，也都感到滿意。對於加盟騎士，夏登充滿期待，並表態願為生涯首座冠軍全力以赴。

