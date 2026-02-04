NBA｜夏登交易死線前遭騎士送走 以後衛加蘭特交換
【NBA】洛杉磯快艇目前勝率在5成以下，雖然仍在季後賽的安全名單當中，但稍早有消息傳出，球隊一哥夏登（James Harden）打算和快艇分道揚鑣，想在交易大限前離開，而球會也同意這件事，雙方正積極促成。
快艇這個賽季打出6勝21負的開局，不過近21場比賽拿下17勝，勝率逐漸逼近五成大關，而夏登是在這段期間的關鍵人物，本季場均可攻下25.4分、傳出8.1次助攻，不過近兩場比賽，他因個人因素沒有上場。
如今夏登沒有上場的原因也曝光？據《ESPN》記者Shams Charania消息稱，快艇正與夏登合作，積極尋找交易方案，希望可以在交易大限前完成把他送走，且夏登與快艇高層立場一致，雙方正與有興趣的球隊討論各種潛在交易。
《Sports Illustrated》記者Chris Mannix指出，目前有一支球隊特別積極與快艇洽談，就是克里夫蘭騎士，主菜是隊上主力後衛加蘭特（Darius Garland）。
