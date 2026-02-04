NBA｜灰熊重建送走謝利積遜　換來爵士中國前歸化球員李凱爾等4人

撰文：中天新聞網
出版：更新：

【NBA】灰熊決定徹底重建！美國傳媒今日（4日）報道，灰熊在交易大限前夕，將謝利積遜（Jaren Jackson Jr.）等4名球員送往爵士，換回4名球員以及3張未來的首輪選秀籤。

《ESPN》記者Shams Charania報道，灰熊這次送出的球員有謝利積遜、蘭度（Jock Landale）、康查爾（John Konchar）、威廉斯（Vince Williams Jr.），換回爵士基列頓（Walter Clayton Jr.）、李凱爾（Kyle Anderson）、泰萊軒歷基斯（Taylor Hendricks）、佐治斯尼安（Georges Niang），另外還有3張未來的首輪選秀籤。

+3
中國男籃首位歸化球員　李凱爾國籍已改回美國　曾到深圳認祖歸宗

這3張選秀籤分別為2027年原先湖人的選秀籤，以及同年明尼蘇達灰狼、爵士及灰熊三隊中最好順位的選秀籤，最後則是2031年鳳凰城太陽的選秀籤。

而這筆交易的主菜莫過於謝利積遜，本季至今出賽45場，場均攻下19.2分、5.8籃板、1.5阻攻，且他的合約會持續至2028-29年賽季，並外帶球員選擇權。

《ESPN》薪酬專家Bobby Marks指出，灰熊在這筆交易完成後，未來7年將擁有12個首輪選秀籤，數量僅次於布魯克林籃網與奧克拉荷馬雷霆。

相關閱讀：NBA｜傳夏登有意離開快艇　球會已同意　騎士欲以後衛加蘭特交換

+3
NBA｜勒邦占士重回克里夫蘭獲致敬　冷靜應對騎士小將出言不遜NBA明星賽｜三冠王麥隆確認不參加入樽賽　奪冠無助立足NBANBA｜占美畢拿韌帶撕裂賽季報銷　勇士1.1億美元續約恐如倒錢落海NBA明星賽艾迪杜高普當錫領銜東西岸　勒邦占士21年正選紀錄終結籃球熱話︱林書豪闖NBA突破世俗眼光　退役儀式周杰倫驚喜開金口

延伸閱讀：

NBA/指名道姓罵裁判爛　獨行俠總仔發洩噴百萬

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

NBA
NBA
灰熊
爵士
籃球
轉會
西岸
中天新聞網