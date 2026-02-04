NBA｜灰熊重建送走謝利積遜　換來爵士中國前歸化球員李凱爾等4人

【NBA】灰熊決定徹底重建！美國傳媒今日（4日）報道，灰熊在交易大限前夕，將謝利積遜（Jaren Jackson Jr.）等4名球員送往爵士，換回4名球員以及3張未來的首輪選秀籤。



《ESPN》記者Shams Charania報道，灰熊這次送出的球員有謝利積遜、蘭度（Jock Landale）、康查爾（John Konchar）、威廉斯（Vince Williams Jr.），換回爵士基列頓（Walter Clayton Jr.）、李凱爾（Kyle Anderson）、泰萊軒歷基斯（Taylor Hendricks）、佐治斯尼安（Georges Niang），另外還有3張未來的首輪選秀籤。

+ 3

這3張選秀籤分別為2027年原先湖人的選秀籤，以及同年明尼蘇達灰狼、爵士及灰熊三隊中最好順位的選秀籤，最後則是2031年鳳凰城太陽的選秀籤。

而這筆交易的主菜莫過於謝利積遜，本季至今出賽45場，場均攻下19.2分、5.8籃板、1.5阻攻，且他的合約會持續至2028-29年賽季，並外帶球員選擇權。

《ESPN》薪酬專家Bobby Marks指出，灰熊在這筆交易完成後，未來7年將擁有12個首輪選秀籤，數量僅次於布魯克林籃網與奧克拉荷馬雷霆。

相關閱讀：NBA｜傳夏登有意離開快艇 球會已同意 騎士欲以後衛加蘭特交換

+ 3

延伸閱讀：

NBA/指名道姓罵裁判爛 獨行俠總仔發洩噴百萬

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】