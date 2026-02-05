NBA｜獨行俠大限前送走安東尼戴維斯　上季當錫交易「血本無歸」

NBA在本賽季交易截止日前上演「最後的瘋狂」，其中達拉斯獨行俠與華盛頓巫師一筆重大交易，獨行俠送出安東尼戴維斯（Anthony Davis）、哈迪（Jaden Hardy）、羅素（D'Angelo Russell）、艾森（Dante Exum）；巫師送出米度頓（Khris Middleton）、AJ莊臣（AJ Johnson）、布朗漢（Malaki Branham）、巴格利（Marvin Bagley）、2個首輪簽、3個次輪簽。



其中，獨行俠獲得的兩個首輪簽分別為2026年的雷霆簽、2030年的勇士受保護簽；三個次輪簽分別為2026年的太陽簽、2027年的公牛簽與2029年的火箭簽。

在上賽季交易截止日前，湖人與獨行俠達成交易，當錫（Luka Doncic）與安東尼戴維斯互換東家，但在加盟獨行俠後，安東尼戴維斯在傷病中長期掙扎，僅代表球隊出戰29場比賽，場均可以獲得20.2分、10.8籃板、3.3助攻，個人狀態早已不復當年之勇。

在被交易至巫師後，安東尼戴維斯職業生涯首次效力於東岸球隊，這也是安東尼戴維斯職業生涯效力的第四支球隊，昔日叱咤聯盟的2012年選秀狀元，在職業生涯末年正式踏上流浪之路。

而在送走安東尼戴維斯等人後，獨行俠將在今年6月的選秀大會上擁有兩個首輪簽，同時通過送走哈迪與羅素等人，成功將總薪資控制在奢侈稅紅線之下。

不過，考慮到當錫的潛力和比賽影響力，獨行俠連續兩年的操作仍可算得上是「血本無歸」，本次交易獨行俠得到的四名球員，除了米度頓外，其餘三人均處在淡出聯盟的邊緣地帶，實際帶來的即戰力相當有限。獨行俠送走當錫，最終獲得的回報僅有前鋒基士提（Max Christie）和三個首輪簽（其中一個為去年隨安東尼戴維斯交易來到獨行俠）。

