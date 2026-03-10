NBA｜八村壘大讚大谷翔平WBC滿貫炮　自揭曾打棒球因發育轉攻籃球

2026年世界棒球經典賽（WBC）熱度持續升溫，就連正在NBA征戰的洛杉磯湖人隊日本前鋒八村壘（Rui Hachimura）也持續關注賽事。



在周一（9日）對紐約人一戰的賽前訪問時段，八村壘談到日本隊球星大谷翔平在經典賽敲出滿貫全壘打的精彩表現，直言比賽令人興奮，自己一直都有關注並為日本隊加油。

八村壘也透露，其實棒球才是自己最早接觸的運動。他表示小時候打棒球的實力相當不錯，甚至可以說是隊上的強投豪打。童年時期他同時擔任投手與捕手，並把日本傳奇球星鈴木一朗視為偶像，對棒球充滿熱情。

不過由於身材高大、力量驚人，當時八村壘投出的球速對同齡孩子而言過於強勁，隊友往往難以接捕。為了讓比賽能順利進行，教練只好將他改為主要擔任捕手，這段經歷也成為他童年棒球生涯中相當特別的一段回憶。

然而這條棒球之路最終因身體狀況而中斷。八村壘表示，成長期出現嚴重的生長痛，膝蓋無法承受投球與訓練的負荷，讓他不得不放棄棒球並轉向籃球發展。雖然棒球界少了一名火球投手，但這個轉折也讓NBA誕生了一位全能前鋒。

