WBC2026｜大谷翔平確定不投球只負責打擊　道奇：已和日本隊談好

洛杉磯道奇球星大谷翔平上屆經典賽上演超狂二刀流，幫助日本隊奪冠，本屆賽會預計只會上陣擔任指定打擊（DH）。儘管大家仍希望看到他上場投球，但道奇球團表示，已經提前和日本隊溝通，立場相當明確。



大谷翔平在2023年經典賽冠軍戰，在9局下半、日本領先美國1分的情況下登板投球，不僅完成關門任務，幫助日本隊奪冠，還在最後一刻三振當時的Mike Trout，他在霸氣送K後怒摔手套慶祝奪冠的一幕，至今都令人難以忘懷。

這次經典賽，考量到大谷翔平去年剛從手術後復出，道奇球團不希望他在經典賽就登板投球。

根據媒體報導，雖然這次不會登板，但仍會維持投球計劃，希望例行賽開打後能夠進入球隊的先發輪值。

道奇棒球事務總裁佛里德曼（Andrew Friedman）則提到，已經和日本國家隊以及大谷翔平本人談過，大家都能理解這個決定。

