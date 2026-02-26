籃球｜前NBA球員Jontay Porter再就業　曾因打假波被聯盟終身禁賽

前NBA球員Jontay Porter將為美國籃球聯盟（USBL）西雅圖超級鷹隊（Super Hawks）效力。



USBL是一個職業籃球聯賽，該聯賽在運營24年後於2008年停辦，去年秋天重新啟動。

球會社媒官宣Jontay Porter加盟。（Instagram@ssuperhawks）

如果Jontay Porter在3月7日代表超級鷹隊出戰，這將是他自2024年被NBA禁賽以來的首場職業比賽。NBA當時認定他曾對速龍的比賽進行下注，並通過操縱自己的場上表現，幫助體育博彩者在與其個人表現相關的投注中獲利。隨後，他在當年夏天被美國司法部起訴，並就一項「合謀實施電信欺詐」指控認罪。Jontay Porter目前正在等待量刑結果。

談到自己復出，Jontay Porter說：

我只是想盡我所能養家餬口。 Jontay Porter

Jontay Porter在2024年認罪後曾試圖加入希臘職業球隊Promitheas B.C.，但負責其案件的法官拒絕了他赴海外打球的請求。

在2024年，Jontay Porter被NBA終身禁賽。簡單說就是，他的合夥人買他表現不佳的下盤，然後他打了幾分鐘就聲稱自己不舒服，直接休息。其中一位注者下注了8萬美元，贏得110萬美元，但最終被認為是異常的投注和行為，8萬美元的投注被凍結，沒有派彩。

+ 2

從2024年1月到3月，Jontay Porter在發展聯盟（NBA G League）的比賽，他使用合夥人的在線投注賬戶至少下注了13場NBA比賽，其中包括一場速龍的比賽，Jontay Porter投注速龍輸球，這期間淨盈利是兩萬美元多一點。

都知道Jontay Porter是現在籃網波特（Michael Porter Jr.）的弟弟，2024年時才24歲。他那個賽季一共出差25場，場均出場14分鐘，場均4.6分3.3籃板2.4助攻0.8搶截0.8封阻。這個數據，雖然不敢說鐵定能留在NBA，但是至少是有競爭一個正式合同、或者說雙向合約名額的機會的。甚至不考慮夢想，去海外打球，待遇不會很差。

從上述訊息也可以看出，實際上Jontay Porter未必能從中獲利很多。從此前在CBA打假波的Antonio Blakeney被曝光的細節也可以看出來。打一場假波，好處費算下來可能就幾萬美元。對普通人來說是很多，但對於有着職業前途的球員來說，頂多就是個年終獎或者幾個月工資，拿前途去冒險，確實是不知道為什麼。事實上，Jontay Porter20/21賽季在灰熊的工資有190萬美元，加上其餘幾年雙向合同，前後工資總額也有240萬美元。

相關閱讀：港會涉打假波｜證人指霍斌仁曾稱輸波可賺錢 對流浪輸4球可賺1萬

【本文獲「籃球大圖」授權轉載，微信公眾號：nbadatu】