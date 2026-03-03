NBA｜勒邦占士將成自由身　傳居里祖蒙特格連欲招募組勇士鐵三角

洛杉磯湖人球星勒邦占士（LeBron James）將在這個賽季結束後成為完全自由球員，今日（3日）有媒體報道指，金州勇士兩大球星，將會全力招募勒邦占士降臨灣區。



《Lakers Daily》報導，勇士陣中王牌居里（Stephen Curry）與主力前鋒「嘴綠」祖蒙特格連（Draymond Green）將全力招募湖人天王勒邦占士，希望力組新勇士三巨頭合體奮戰，而勒邦占士在本賽季結束後將取得完全自由球員身分，這也是三人聯手的最佳時機。

《Lakers Daily》報道，居里和祖蒙特格連將全力招募好友勒邦占士加盟勇士。（X@LakersDailyCom）

即使已經高齡41歲，但身為NBA歷史得分王的勒邦占士，生涯締造許多輝煌紀錄，在當前賽場仍具有極高的影響力與主宰性。外界評估他在下個賽季持續於賽場奮戰機率極高，根據該篇報道說法，認為目前NBA普遍看法都相信，假如占士季尾不宣布退役，就會與湖人續約或是重返克里夫蘭騎士效力。

不過文中也提到，考量到與居里、祖蒙特格連之間的關係，不能排除他加盟勇士的可能性。

占美畢拿（Jimmy Butler）在今年1月遭遇右膝十字韌帶撕裂，不確定他能在下個賽季的何時傷癒歸隊，勇士急需一名先發側翼球員，這也是他們將追逐勒邦占士的主因。

