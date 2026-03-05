林書豪再爆NBA委屈事　遭高比拜仁「公開處刑」　此後5個月零交流

【NBA】林書豪（Jeremy Lin）在侯活（Dwight Howard）的播客中談到他和高比拜仁（Kobe Bryant）的一些相處細節，他表示即便是高比拜仁，他也不是完美的。



除了熟知的「誰是林書豪」夜晚，林書豪正面對撼湖人拿下38分外，還有一件事就是一次比賽最後時刻的戰術不統一，這件事，嚴格來說怪不了林書豪。

林書豪在侯活播客中談與高比拜仁的相處細節：

這是2015年央視新聞對比賽最後時刻的描述：「比賽進入最後一分鐘，高比拜仁迎着防守三分命中，分差再度迫近到1分！此後，眼見比賽時間不夠，但林書豪面對干尼（Mike Conley Jr.）帶球，卻有些發呆，不但沒有採取緊逼，也沒有主動犯規。此舉讓高比拜仁勃然大怒，只見他不斷在林書豪身後大聲呼喊，並在隨後直接代替林書豪衝上前去，對干尼犯規。後者兩罰一中，湖人仍有機會。高比拜仁突破分球給Ed戴維斯（Ed Davis），後者上籃遭遇犯規，但在巨大的壓力下，Ed戴維斯兩罰一中，湖人最終遺憾的以106：109負於灰熊。」

當時比賽最後時刻，25秒左右剛好對應灰熊最後一攻。當時湖人教練史葛（Byron Scott）示意林書豪壓到10秒後再犯規，所以林書豪面對防守人就只是正常防。遠處的高比拜仁並不知道這一安排，覺得這球如果壓時間，湖人就沒機會了。

高比拜仁在底角一直大喊趕緊犯規，眼看林書豪沒反應，高比拜仁自己衝過去犯規，隨後非常不爽的揮了下手，回頭還指了指計時器，意思是林書豪你看時間都不夠了怎麼還不犯規。

林書豪之後像做錯了事的孩子一樣，也很委屈。這時候換做是誰，一下子也不知道該怎麼處理了，一邊是剛才教練叮囑的話，一邊是球隊老大的臨場指揮，而且林書豪因為背對着可能根本就沒聽到。

被球隊老大在球場上這樣公開「處刑」換誰都不好受，而且林書豪這一球也很委屈。後來他給高比拜仁發短信，表示希望高比拜仁不要用那種強烈的肢體語言來溝通，兩人也因此有了一番相對激烈的溝通。

14／15賽季湖人對灰熊比賽最後階段，林書豪執行教練意圖與高比想法有出入，兩人因此產生誤會。（Getty images）

林書豪說最後他和高比拜仁說：

你的實力是我的百倍，我希望從你身上學到任何東西。我只是說能不能用一種尊重我，作為一個男人的方式來表達。 林書豪

然後高比拜仁給他發了很長一段建議，高比拜仁還說道：「我們就從這些開始。」林書豪說OK會在這些方面去努力。

然後兩人在接下來的五個月都沒有過任何的交流。後來兩人也聊開了，林書豪說高比拜仁只是不習慣有人去挑戰他，但林當時並不是以一種「我比你強、比你聰明」的姿態，只是希望他換個方式教他，用一種他更能吸收的方式，而不是高高在上貶低他的感覺。這就是他們當時沒有再說話的原因。

林書豪還說道了其中一個具體的細節。有一次在更衣室，只有高比拜仁、高比拜仁團隊的人還有林書豪自己和林書豪團隊的人，但大家都沒有說話。第二年林書豪去到了黃蜂，在兩隊交手的比賽間隙，高比拜仁主動和他問好，友好交流了一番。林書豪認為這也算是高比拜仁表達他尊重的一種方式。

講到底，場上一個情緒激動的時刻，因為是高比拜仁，這才過了十幾年還能被反覆提起。但這只是一個很正常的比賽回合，一個相對緊張的隊友交流。甚至是高比拜仁那句「林書豪是誰」也是被放大。在2012年2月，擊敗綠軍的賽後，湖人第二天要對陣紐約人，記者向高比拜仁提起了聯盟當下的「林瘋狂」。高比拜仁回答說：

我不知道他（林書豪）做了什麼。我知道他是誰，但我真的不太了解正在發生什麼事情，我也不知道你們在談論什麼，但我今晚會看一看錄像的。 高比拜仁

一天之後，湖人85：92不敵紐約人，這場比賽林書豪爆轟38分。賽後，高比拜仁給林書豪送上了稱讚：「他是一個很棒的故事。他是堅持和努力的證明，對所有的孩子們都是個好榜樣。」

高比拜仁完全不知道林書豪嗎？這應該不太可能，但那個回答被上升到「高比拜仁瞧不上書豪，第二天被瘋狂打臉」，它可以、也不可以，就看觀眾怎麼去理解。所以，一些球星八卦，了解的人和不了解的人看到的是完全不同的兩種敘事，很多故事，聽聽就好了，不能太代入。

