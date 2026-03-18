【NBA】雷霆今天113：108擊敗魔術。卡路素（Alex Caruso）雖然數據一般，出場23分鐘，3投1中，拿到2分8籃板1助攻2偷波，不過正負值+19遙遙領先。



卡路素又一次證明，他的能力不止體現在數據層面。進攻一般的「卡皇」，在場上通過出色的防守意識和積極拼搶將自己的貢獻最大化。

而比賽中出現了極其罕見的一幕。基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexanderc）協防施華（Tristan da Silva）失位，附近的卡路素趕緊衝過來協防補位，只見卡路素大手一拍，施華的球被拍出了底線▼▼▼

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這時候籃下的球員們都相當安靜，以為就是一個普通的搶截，直到有人反應過來才發現，卡路素是用球鞋破壞了施華上籃的，這一「火鍋 」（封阻）很乾淨，這球也側面反映了臂展的重要性。

這球，卡路素把裁判都整到搞不懂了，都不知道該怎麼判了。最終商量了一番，改判這球算進，還追加了卡路素一個技術犯規。根據球例，技犯正常都是要被罰款，罰多少的問題，卡路素這一封阻還要上交幾千美金了事。

回看這個回合可以看到，鞋掉了的卡路素一直在繼續認真防守，這用鞋擋球多半也是下意識的一個舉動。

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