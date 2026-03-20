NBA｜活塞根寧咸突發爆肺料長期缺席　恐無望爭MVP及躋身最佳陣容

底特律活塞球員根寧咸（Cade Cunningham）被診斷出患有輕度（mild）氣胸，預計將缺席很長一段時間，最樂觀估計他將在季後賽回歸。目前活塞隊也不太確定具體時間，球隊在未來幾天會同步更多的訊息。



參考以往氣胸案例，此前CJ麥哥林（CJ McCollum）兩次氣胸分別缺席了12場和18場比賽，還有過球員少的是缺席6場比賽，根寧咸大概率是將至少缺席接下來的常規賽，但還能趕上季後賽。

資深籃球記者報道Shams Charania根寧咸患氣胸。（X@ShamsCharania）

根寧咸今季代表活塞出戰61場比賽，場均24.5分、5.6個籃板及9.9次助攻。活塞目前還剩14場常規賽，距離季後賽約一個月，預計根寧咸很大機會失去競爭MVP和最佳陣容的資格。

+ 7

本來根寧咸今季較少缺陣，被看好能奪得今季MVP。現在活塞領先東岸第二塞爾特人3.5個勝場，不過接下來的賽程並不輕鬆，只有兩三場對手是非季後賽資格的球隊。綠軍的賽程也不上容易，加上第一和第二都有主場優勢，比起根寧咸的健康來說不值一提，接下來就要看根寧咸的治療和恢復情況了。

相關閱讀：NBA｜爵士再添傷兵 威廉斯「左膝恐怖內折」韌帶撕裂賽季報銷

+ 6

【本文獲「籃球大圖」授權轉載，微信公眾號：nbadatu】