NBA擬新增拉斯維加斯及西雅圖兩球隊　惟勒邦占士班主夢暫未能圓

NBA已將休賽期擴軍的計劃正式提上日程，聯盟將於2026年3月25日投票決定新增拉斯維加斯和西雅圖兩支球隊，每支新球隊的加盟費預計在70億至100億美元之間。



3月19日，兩名直接了解芬威體育集團（Fenway Sports Group, FSG）意圖的消息人士稱，這家自2011年起成為勒邦占士（LeBron James）商業夥伴、旗下擁有波士頓紅襪隊和英超巨頭利物浦隊的集團，目前對追求拉斯維加斯的擴軍機會不感興趣。一名消息人士稱，這家全球體育投資公司退出拉斯維加斯NBA球隊所有權競爭的原因是預期成本（80億美元）過高。

2011年，勒邦占士以650萬美元購得利物浦球會2%的股份，在芬威集團接手利物浦後，利物浦的市值水漲船高，勒邦占士手中的股份帳面價值也在2021年升至1.08億美元。同年，勒邦占士又做出關鍵決定——將利物浦2%的股份，置換為母公司芬威體育集團約1%的股權。這一置換看似降低了在單一球會的持股比例，實則是將投資版圖從利物浦擴展到整個體育帝國。近年來，隨着全球體育產業的整體升值，芬威集團的市值在2025年突破100億美元大關，這意味着勒邦占士手中1%的集團股份，價值已超過1億美元。

長期以來，芬威體育集團一直被視為勒邦占士實現成為NBA球隊老闆願望的主要財務支持者。正因如此，一位接近勒邦占士的消息人士表示：

隨着芬威不再追求NBA所有權，勒邦占士收購球隊的可能性也隨之降低。

除了芬威體育集團，勒邦占士與其他富有的企業主和財團也有往來。例如，勒邦占士曾在2023年訪問沙特阿拉伯，受邀成為該國體育部的嘉賓，而該部是沙特公共投資基金的合作伙伴。但目前的NBA規則並不允許主權財富基金持有一支球隊超過20%的股份。

此外，勒邦占士首先需要退役才能啟動球隊所有權的競標，而他尚未決定是否參加2026/27賽季。

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