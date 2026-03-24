NBA｜湖人110：113不敵活塞9連勝終結　當錫手感差投失關鍵3分波

【NBA】湖人客場110：113不敵活塞，九連勝被終結，湖人正式無緣爭取西岸第一的席位。當然，可能也沒有任何一個湖人球迷在某個節點想過要拿西岸第一戰績，畢竟感覺這個位置好像從賽季一開始就被雷霆預定了。



當錫在首節遭遇膝蓋傷勢後依舊帶傷出戰，最後時刻投失絕平三分。他全場出戰38分鐘，29投11中，三分球13中3，罰球8中7得到32分7籃板6助攻3偷波的數據。這是當錫連續第10場比賽至少攻入30分，從命中率可以看出，今天的當錫確實效率不高，但人也不可能天天都拿出自己最好的一面，有贏亦有輸。

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過去的六場比賽，湖人全部都經歷關鍵時刻（最後5分鐘分差5分以內），此前他們5場全部贏下。由此可見，湖人的比賽確實沒有幾場是輕輕鬆鬆的，主力可以好好休息的。

勒邦占士今天打了38分鐘，但依舊是低出手的一天，10中4，三分球投2中1，罰球3中3，拿到12分9籃板10助攻的準三雙數據。

有不少球迷會吐槽，當錫手感差，還不如讓勒邦占士多投幾個籃。而勒邦占士是怎麼說的呢？勒邦占士表示：

這就是我在球隊中扮演的角色，為了讓球隊贏得比賽，我必須扮演好這個角色，比賽就是這樣發展的。

在場的勒邦占士既然認可，其他的也沒什麼好說的，今天是當錫不準，哪天當錫準了，這話怎麼說呢？

當然，這裏確實也有值得提的數據，當錫近3場89次出手，而勒邦占士近7場88次，球權分配是可以更加合理一些，但上升不到責怪誰的高度。

勒邦占士賽後談到被終結的連勝：「我們的韌性十足，我們有落後的也有領先的，但就算對手反超了，我們也能夠保持韌性，重新追回來，我們意志很堅強，今天也不例外。我們又一次落後了，面對的是一支非常優秀的球隊，還是在他們的主場，顯然他們可能一直在等待這場對決，對我們來說，這是一次漫長的客場之旅。在比賽最後階段我們還能只落後一個回合，這是值得期待的地方。」

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