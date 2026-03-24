NBA｜勇士穆迪剛復出又再重創　無對抗下落地後膝蓋嚴重受傷

【NBA】金州勇士於周二（24日）作客達拉斯獨行俠，最終以 137：131 於加時賽中險勝，成功終結近期9戰8負的低迷氣氛。然而，此役傷癒復出的主力穆迪（Moses Moody）雖繳出全隊最高23分的精彩表現，卻在加時賽快攻中遭遇無碰撞意外，左膝當場嚴重扭曲變形，隨即由擔架緊急抬離送醫。這場慘勝也為勇士後續衝擊季後賽的布局增添變數。



經歷超過20天的休養後，穆迪今場回歸首戰即展現全能身手，不僅貢獻23分，更交出3次偷波、2次封阻與3次助攻，與隊友攜手撐起球隊戰力。勇士此戰團隊進攻發揮出色，合計 7人得分達雙位數，在法定時間尾聲一度保持微幅領先。然而，獨行俠基士提（Max Christie）於完場前1分16秒投進關鍵三分球追平，逼使兩隊進入加時戰。

Moses Moody無對抗下膝蓋嚴重變形凹陷（慎入）：

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進入加時賽後，穆迪雖先以三分球穩定軍心，卻在隨後的偷波快攻中遭遇嚴重受傷。根據轉播畫面，穆迪在沒有與任何對手接觸的情況下，膝蓋出現明顯的扭曲位移，隨後痛苦倒地不起，最終在全場靜默下由擔架抬出。現場氣氛降至冰點，勇士一哥居里（Stephen Curry）在場邊面色凝重，賽後多名隊友也第一時間前往休息室探視。據悉，穆迪目前已裝上厚重護具並拄拐杖離開球場。

勇士總教練卡爾（Steve Kerr）在賽後訪談中神情肅穆，坦言穆迪的初步X光檢查雖然已經完成，但具體受損情況仍不明朗，僅表示觀察到的傷情並不樂觀。目前勇士累積34勝 38敗，排名仍鎖定在附加賽區間，如今面臨表現火燙的輪替戰力遭遇重傷，對球隊士氣與季後賽門票的競爭力無疑是巨大打擊，具體傷情仍有待球團進一步發布。

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