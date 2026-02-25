NBA｜爵士再添傷兵　威廉斯「左膝恐怖內折」韌帶撕裂賽季報銷

撰文：中天新聞網
出版：更新：

【NBA】爵士隊再添傷兵！據《ESPN》知名記者Shams Charania報導，爵士25歲後衛威廉斯（Vince Williams Jr.）昨對火箭之役受重傷，檢查後確診為左膝前十字韌帶（ACL）撕裂，本季提前報銷，明年賽季能否歸隊也不樂觀。

威廉斯昨一次火箭快攻回防時，被對手伊臣（Tari Eason）碰撞後失去平衡，導致左膝驚悚地向內過度伸展，呈現「反折」狀態，隨即被隊友攙扶離場，賽後拄著拐杖接受核磁共振（MRI）檢查。

左膝「反折」重傷　明年賽季能否歸隊也不樂觀（慎入）：

爵士總教練夏迪（Will Hardy）對伊臣未被吹犯規非常不滿，痛批：

這不是籃球動作。
夏迪

儘管伊臣賽後主動慰問威廉斯，強調自己並非有意傷人，但仍讓爵士損失了一名重要輪換球員，威廉斯是在季中交易大限前，作為謝利積遜（Jaren Jackson Jr.）交易的一環，從灰熊轉戰爵士。

NBA｜灰熊重建送走謝利積遜　換來爵士中國前歸化球員李凱爾等4人

威廉斯本季為爵士出戰6場，場均上場14.0分鐘，貢獻4.7分、3.2籃板、2.7助攻，爵士近期傷兵問題嚴重，謝利積遜在先是被診斷出左膝患有色素沉着絨毛結節性滑膜炎（PVNS）需動手術，威廉斯又受重傷，主力中鋒紐傑（Jusuf Nurkic）也因鼻子開刀缺陣，目前爵士戰績為18勝40敗、排名西岸第13，戰力雪上加霜。

相關閱讀：籃球｜杜蘭特計劃參加2028洛杉磯奧運　反駁「巴黎最後一舞」傳聞

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

