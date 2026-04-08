NBA｜湖人三巨頭受傷缺陣87：123不敵雷霆　本季4次交手全敗

【NBA】洛杉磯湖人今日（8日）於主場迎戰奧克拉荷馬雷霆，在當錫（Luka Doncic）、李維士（Austin Reaves）、勒邦占士（LeBron James）等主力缺陣下，整體戰力明顯落差，以87：123不敵對手，本季4度交手全敗，並吞下近期3連敗。



首節湖人由德魯添姆（Drew Timme）獨取10分苦撐戰局，次節一度追平，但雷霆隨即拉出攻勢，上半場取得18分領先。

換邊後，基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）持續主導比賽，第三節再拿10分，率隊打出28：15攻勢，提前底定勝負。末節雙方改以後備陣容應戰，雷霆全場三分球41投21中，命中率超過五成，展現壓倒性外線火力，並將連勝場次推進至6場。

湖人以87：123不敵雷霆，本季4度交手全敗，並吞下近期3連敗。（Getty Images）

NBA常規賽湖人87：123負雷霆

數據方面，基捷斯阿歷山大全場攻下25分，賀格倫（Chet Holmgren）交出15分、10籃板雙雙表現，艾西亞祖爾（Isaiah Joe）後備得到18分。

湖人則由八村壘（Rui Hachimura）拿下15分最高，布朗尼占士（Bronny James）出場23分鐘僅得4分，外線5投全失，全隊罰球命中率僅45%，攻守全面失衡導致慘敗。

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