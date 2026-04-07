NBA｜CJ麥哥林投進Logo Shot惜超時　鷹隊3分之差飲恨負紐約人

【NBA】亞特蘭大鷹隊今（7日）交手紐約人，CJ麥哥林（CJ McCollum）在第四節槍響前投進超遠Logo Shot，不過他入球後沒有開心的感覺，引發球迷一陣討論。



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CJ麥哥林今天前三節僅拿下4分，不過進入到第四節，他才總算甦醒，單節拿下13分，包含第四節最後2.2秒的三分球，幫助鷹隊追至105：106的1分差，之後丹尼斯（Dyson Daniels）採取犯規戰術，讓布倫臣（Jalen Brunson）靠罰球取得兩分，此時鷹隊以105：108落後。

鷹隊在第四節最後2.2秒將比分追至105：106。（Getty Images）

布倫臣罰球結束後，比賽時間還剩下1.2秒，此時CJ麥哥林接獲隊友的傳球，從邊線推進，運了兩下球後就將球隨手拋出，完成這記半場後的Logo Shot，不過他投進這球後沒有露出開心的神情。

裁判在這球投進後也檢視了重播畫面，可以看到當籃框上的時間歸零時，球還黏在他右手的手指上面，最後這顆三分球進球不算，鷹隊失去追平比數的機會，最終就以105：108輸球。

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