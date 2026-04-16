NBA附加賽｜勇士反勝快艇保住出線生機　兩老兵賀福特居里齊發威

NBA西岸附加賽，常規賽排名第9的快艇手執主場勢，迎戰排名第10的勇士，賽制一局定生死，勝者將與太陽爭奪第8種子躋身季後賽名額。今仗勇士大多數時間都落後，直到第4節憑藉超高三分命中率神奇反勝，以126：121擊敗快艇。

勇士「一哥」居里（Stephen Curry）轟入35分，賀福特（Al Horford）雖僅14分入賬，但關鍵時候他三分球四連中成球隊救世主。快艇雖有6人得分上雙，仍無緣季後賽。



快艇一開局就打出12：2攻勢，隨後勇士積極反撲將比分阪平。首節末段，勇士球星居里突然返回更衣室，在最後兩分半鐘內，勇士全隊僅得3分，比數被快艇拉開，以31：22領先9分結束第一節。

勇士球星居里首節突然離場，還好只是虛驚一場。（Getty Images）

第二節，快艇在頭3分鐘「交白卷」，勇士打出一波13：0攻勢，將比分反超為35：31。隨後快艇連中2個三分球止渴。之後戰況膠着，快艇球星尼納特（Kawhi Leonard）通過個人能力助快艇取得主動權，他半場拿到14分6籃板3助攻，正負值達+16的高效數據。勇士球員則是表現平平，居里手感一般，半場上陣16分鐘，投籃9射中2，得到8分，正負值為-6；老將賀福特表現不理想，出戰10分鐘，4投1中，只有2分入賬，正負值為全隊最低的-17。半場結束，勇士以53：61落後給快艇。

+ 3

比賽進行到第三節發生小插曲，裁判Ben Taylor因傷退場，後補裁判Sean Corbin代替其繼續執法本場比賽。勇士全節苦苦追趕，幾次將分差追至還剩2分或3分，又被快艇打亂節奏再次拉大到8分，一直難以實現反超。勇士以83：89落後6分進入到最後一節。

末節，快艇開局9：2，隨後比數來到98：88，快艇領先優勢達到雙位數。此時勇士主將居里挺身而出，先晃開對方守衛投入三分，將分差縮小回個位數。普辛基斯（Kristaps Porzingis）籃下再博得「And-1」，之後投入三分，個人連得6分，將分差縮小至97：100，快艇立即叫暫停，調整後打出一波8：2攻勢，將分差重新拉大到9分，至108：99，此時輪到勇士請叫暫停。

兩隊當家球星居里與尼納特。（Getty Images）

比賽進入關鍵時刻，勇士賀福特突然爆發，連續投中4個三分助勇士在比賽剩餘2分鐘時反超前117：115。快艇其後有布克盧比斯（Brook Lopez）罰球線兩罰兩中將比數扳平。隨後居里三分命中，祖蒙特格連（Draymond Green）關鍵時刻更兩次偷波成功，讓勇士在比賽還剩半分鐘時領先7分。雖然尼納特之後單手入樽展現霸氣但無力回天。最終，勇士以126：121後上力克快艇，保住衝擊季後賽的希望，下仗，他們將作客太陽爭奪西岸最後一個季後賽席位。

祖蒙特格連今仗很好地限制快艇球星尼納特。（Getty Images）

賽後，勇士球員在採訪中互相讚揚，普辛斯基和祖蒙特格連表示「有居里就有機會」，他是極具威脅的球員。居里則是稱祖蒙特格連為防守端奇才：

他今晚的表現和影響力令人難以置信，我已經找不出合適的詞語來形容。

而賀福特談到自己的出色表現，他將上下半場發揮相差大的原因歸為，居里、祖蒙特格連的鼓勵。他指二人一直給他信心，讓他知道他也有這個能力。賀福特更在社交平台激動寫下「感謝上帝！我們還在這裏！」

賀福特賽後發文。（X@Al_Horford）

NBA附加賽賽果及下輪對戰形勢

西岸：

太陽（第7） 110：114 拓荒者（第8）

快艇（第9） 121：126 勇士（第10）



東岸：

76人（第7） 109：97 魔術（第8）

黃蜂（第9） 127：126 熱火（第10）



香港時間4月18日7：30 魔術 對 黃蜂

香港時間4月18日10：00 太陽 對 勇士

