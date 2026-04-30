NBA季後賽｜騎士125：120反勝速龍晉級在望 舒路達成後備奇兵
撰文：中天新聞網
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【NBA季後賽】NBA季後賽首輪，克里夫蘭騎士今日（30日）在主場上演逆轉戲碼，以125：120擊敗多倫多速龍，系列賽取得3：2叫糊優勢。
騎士上半場以67：74落後，但第三節在莫比利（Evan Mobley）單節10分帶動下逐步追近，前三節結束僅落後3分。決勝節騎士開局打出8：0攻勢反超，成功掌控戰局。
NBA季後賽騎士125：120速龍比賽精華：
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末節成為勝負關鍵，舒路達（Dennis Schroder）單節獨拿11分，全場貢獻19分，成為後備奇兵。騎士該節投籃手感火燙，前11次出手命中7球，整節19投9中；反觀速龍手感冰冷，前11投全數落空，全節28投僅7中拿下17分，錯失反撲機會。
騎士方面，莫比利攻下23分9籃板，「大鬍子」夏登（James Harden）同樣繳出23分9籃板5助攻，米曹（Donovan Mitchell）與舒路達各得19分。
速龍則由RJ巴納特（RJ Barrett）拿下25分12籃板領軍，不過恩格林（Brandon Ingram）因右腳踭發炎於第二節提前退場，影響球隊戰力。
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