NBA季後賽｜夏登高效串連球隊　騎士125：94淘汰活塞晉級東岸決賽

【NBA季後賽】一場以為會是偏向於活塞的比賽，結果卻更大幅度的一面倒偏向了騎士。騎士從頭到尾領先打完比賽。最終騎士客場125：94大勝活塞，4：3晉級東岸決賽！夏登（James Harden）時隔八年重回分岸決賽，而米曹（Donovan Mitchell）也打破八年魔咒，第一次打入分岸決賽。



騎士隊4人得分20分厶仩，米曹26+6+8，莫比利（Evan Mobley）21+12+6，查列特阿倫（Jarrett Allen）23+7、查列特阿倫繼上一輪搶七發揮後，這一輪搶七繼續優秀表現，梅里爾（Sam Merrill）23分。

騎士客場125：94大勝活塞，4：3晉級東岸決賽。（Getty Images）

NBA季後賽騎士客場125：94大勝活塞：

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而夏登今天打了全隊第二高的35分53秒，全場比賽10中2，三分6中0，僅僅拿到9分5籃板6助攻，但他的正負值為全場並列最高的+31。更值得一提的是，今天只有一個失誤，這個做的確實可以。雖然說這數據多少還是不太夠看，但簡單的數據確實也不是夏登的第一目標了，在隊友全面發揮的情況下，夏登也做好了自己該做的角色人物。

如果今天騎士輸球，夏登這樣的表現，即便是球場上體現的比數據的要好，那也是妥妥的捱罵。而且理由都是現成的，關鍵時刻腿軟，生死戰不敢投，全身上下都是心魔。

而且擺事實說數據，你反駁都不好反駁。在過去的五場G7夏登的表現為場均14分，命中率28%。

騎士隊後衛夏登。（Getty Images）

幸運的是，今天好運站在了夏登的一方。目前夏登取得生涯第98場季後賽勝利，追平卡爾馬龍（Karl Malone），在沒有拿過冠軍的球員之中並列歷史第一。這是一項尷尬的紀錄，而且夏登很快就會超越卡爾馬龍獨自領跑這項尷尬的紀錄。

你很難想象今年的騎士能有機會奪冠，甚至在如今雷霆、馬刺都如此強勢的時期，你也很難想象夏登所在的騎士有衝擊總冠軍的希望。不過至少今天夏登球迷還是快樂的。

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