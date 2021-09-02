NBA｜回顧25年前Top Upset公牛對速龍　米高佐敦36分都無力回天

2016年NBA常規賽勇士以95：112敗給湖人，儘管輸17分仍不如2/19遭拓荒者痛宰32分的悽慘，但內容不佳，「浪花兄弟」在三分線外18次出手只進1球，全隊三分球投30中4，再加上賽前勇士勝率高達0.917，湖人則是低迷的0.190，這場敗仗也刷新NBA史上勝率差距最大的「upset」，稱得上是當季最大冷門。

文：小鐵／運動視界



2016年的勇士，在各個面向都被拿來和1995-96寫下史上最佳戰績72勝10敗的公牛相比，而這兩場敗仗，對兩隊而言也都有似有若無的類似之處：

1. 勇士當季至今（截至7/3/2016）輸最多分的比賽正是上述對拓荒者的32分，而1995-96公牛的最大輸分也是32分，是1996年3月10日72：104輸給紐約人。

2. 在這場32分的敗仗之後，16年勇士和當年公牛的下一場敗仗都寫下歷史上勝率差距最大的「upset」，1996年3月24日，公牛108：109不敵速龍，賽前公牛戰績60勝7敗（勝率0.896），速龍則是17勝49敗（勝率0.258）。

3. 兩隊都在該季第61場比賽吞下令人震驚的敗仗（勇士輸湖人，公牛慘敗給紐約人）。

既然如此有故事性，那在各大美媒都被勇士湖人之戰洗版的時候，來回顧當年公牛與速龍的這場經典「upset」。

這場敗仗，是當時NBA史上勝率差距最大的冷門，Michael Jordan仍以超過6成的命中率砍進36分9籃板，頂替Dennis Rodman先發的Toni Kukoc也有23分9籃板，但當年拿下新人王的速龍菜鳥後衛Damon Stoudamire砍下30分、11助攻，僅7人上場的速龍有6人得分兩位數。

速龍Tracy Murray在最後30.1秒籃下投進致勝一球，現任勇士總教練、當年是公牛射手的Steve Kerr在槍響前1秒的三分球落空，Jordan在底線搶到進攻籃板後翻身跳投命中，但出手已在槍響後，讓速龍保住勝利。

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實際上，剛擴編加入聯盟的速龍當年戰績不佳，但是面對公牛的四場比賽都表現出色，除了這場勝利以外，前三次交手分別只輸9分、9分、3分，全聯盟只有拓荒者（兩場交手輸4分、7分）、馬刺（兩場交手各輸9分）和速龍沒有輸給公牛兩位數過，但拓荒者是西區第六，馬刺更是西區第二種子，只和公牛各交手兩次，速龍的成就的確有其難度，也值得尊敬。

Michael Jordan說：「整季下來速龍對我們都打得很好，前三次我們都差點輸球，必須給他們高度肯定，這不像是一隻剛擴編進來的球隊。他們現在還很年輕，如果他們經驗再豐富一點，就會無可限量。」

那天，新人王的速龍菜鳥後衛Damon Stoudamire砍下30分、11助攻。（Getty Images）

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當年新擴編加入的速龍，在首輪第七順位選進身高僅5呎10吋的亞利桑那大學後衛Stoudamire，其他成員都是擴編選秀而來，除Stoudamire以外，另一位較有名氣的成員，是史上唯一以抄截拿下大四喜的Alvin Robertson。Robertson生涯平均每場抄截2.71次，直到目前仍傲視NBA歷史。當年深受背傷所苦的Robertson在開季前一個月才和速龍簽約，順便得到速龍隊在加入NBA之後的第一分。

中鋒是始終被Charles Barkley當成笑柄的矮胖中鋒Oliver Miller，開季前2天再簽下Tracy Murray，大致就是速龍第一年的主要陣容。除了擊敗公牛外，速龍當年還曾經贏過西區龍頭超音速與東區二哥魔術，總教練Brendan Malone在擊敗公牛後表示：「超音速、魔術、現在是公牛，我相信這幾場勝利會給球員很大的幫助。」

速龍開季前2天才簽下Tracy Murray。（Getty Images）

「Damon Stoudamire。」談到這場吞敗仗的主因，公牛二當家Scottie Pippen直言就是Stoudamire，當天只拿下10分的他補充說：「我相信我們是一支防守強隊，但今晚──或者說整季我們都拿他沒辦法。」

當年公牛靠著三角戰術橫掃千軍，身高都在6呎6以上的Jordan、Pippen和Ron Harper組成的後場頗富身材優勢，但是矮小型的飆速後衛，就一直是各方評論中認為會比較讓公牛頭痛的類型，「Mighty Mouse」Stoudamire更將這個理論發揮得淋漓盡致，四次交手平均24.5分、5.3籃板、11.5助攻，完全展現年度新人王的價值。

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Damon Stoudamire賽後受訪時表示：「我只能全力衝刺，這就是我的生存之道，靠速度找出機會，努力讓好事發生。經過這一戰，我相信我們可以持續進步。」「我們在前三次都差一點點，這次終於贏了。」

不過，Stoudamire的藍圖並未成真，速龍在1996-97小幅進步，1997-98跌至隊史最差的16勝66敗，Stoudamire則是連新人合約都沒走完，就在1998的交易截止日前被交易至拓荒者。而速龍在1998年選秀會上選進隊史頭號球星Vince Carter，才展開起飛的步伐。但這一切，似乎已和Stoudamire無關。

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投進致勝一擊的Tracy Murray儘管是速龍開幕戰前最後一個加入的成員，但開朗外向的他，是媒體賽後最喜歡採訪的速龍球員之一，對於這場經典的冷門戰役，他也用「Murray style」做出最生動的描述：

「看到Jordan好像快搶到進攻籃板，我根本不敢望向籃框。我看著隊友，心裡想的是：『不會吧，難道你要告訴我這一球沒進嗎？』結果，我看到裁判比著出手不算的手勢，聽見全場爆滿觀眾的歡呼聲，天啊，這真是太不可思議了，我好像也不想歡呼，只想立刻躺在地板上回味這一切。」「在那一刻，我什麼話都說不出來。」也許，在此刻，真的什麼話都不用說吧。

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【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：《2021 Playoffs》在面對應該面對的戰況以後 太陽保主場等CP3歸隊】