學界精英賽丨一日兩場決賽戲碼　張振興個半月內三度不敵聖若瑟

周五（23日）全港學界精英籃球賽進行第二階段的最後一日賽事，男子組重演了2場學界分區決賽戲碼，結果卻是天堂與地獄之別。



張振興伉儷書院再鬥聖若瑟書院，再合演港島D1決賽對壘，可惜張振興以25：31個半月內三戰三敗，無緣衛冕；另有沙西區決賽「翻版」，由德信中學成功「復啅」，以50：33擊敗博愛醫院陳楷紀念中學。

上屆學界並精英賽冠軍張振興，4年後再戰2大賽，卻被同一個對手擊落。（張倩儀攝）

張振興個半月內3度敗於聖若瑟手下

上屆學界並精英賽冠軍張振興，4年後再戰2大賽，卻被同一個對手擊落。不是冤家不聚頭，張振興早於學界小組賽以29：37落敗，再於一個月後的決賽碰頭，再以36：49失落冠軍。於精英賽第二階段，兩隊再被抽中分成同一組，今天再遇張振興同樣未能扭轉局面，再以25：31落敗12強止步。

張振興12強止步。（張倩儀攝）

復仇不成，中六隊長陳炎基哭得不能自拔，由力爭衛冕到12強出局，落差實在太大。「自己最後一年，好想證明給別人看，我們做得到，但最後都不似預期。」精英賽開賽首日，張振興不敵裘錦秋中學（葵涌），衛冕壓力接踵而來，陳炎基坦言自己和隊友彷彿被過往的成績綁住：「師兄的成績是有壓力的，在場上都會比較綁手綁腳，因為會想太多：如果輸了，還對不對得起這件球衣、這個名，畢竟張振興是上屆冠軍。」這種無形壓力，讓他們場上不敢博，不管起手、傳球還是防守，都較對手更小心翼翼。

復仇不成，中六隊長陳炎基哭得不能自拔。（張倩儀攝）

張振興目標下一個大賽會調整好心態。（張倩儀攝）

+ 1

「回想起來，其實不用背負這麼大的無形壓力在身上，原來上場做自己就夠。」當局者迷，當出局已成事實，陳炎基才想通，他又擦了擦眼淚說：「原來現在是自己阻礙到自己前進。」笑說下一個大賽一定會調整好心態：「會繼續練球，練到下一次打到目標成績。」

無形的勁旅壓力 反誤了好事

張振興12強出局，作為教練的馮逸朗也嘆了口氣，苦笑球隊除了受「Back To Back」體力下降的，更重要是輸心態：「我們要出線，最後要贏6分，球員心理壓力大，你說這一場有沒有機會贏？一定有，但球員心態是關鍵。」雖然馮逸朗從未提起，但感覺到過往的成績，在球員心中佔很重的份量：「我知道師兄成績對他們來說是壓力，其實不需要，因為學界因疫情停了這麼久，一代和一代已經沒有比較的必要，反而是他們給自己太多枷鎖。」

教練馮逸朗覺得不必給自己太大壓力。（張倩儀攝）

張振興今屆精英賽表現綁手綁腳。（張倩儀攝）

壓力可以變成動力，但「處理」不當就成了反效果，馮逸朗笑了笑：「他們只不過是中學生，只需要為自己打，因為無形的壓力最影響發揮。」認為這一次絕對是張振興的磨煉，「就看他們經不經得起，然後在之後的賽事再打上來。」

張栢霖今場攻入12分。（張倩儀攝）

德信復仇成功。（張倩儀攝）

+ 9

德信成功「復啅」擊敗陳楷

復仇戰就像天堂與地獄，再輸一次就像落入無間地獄，但只要咬緊牙關，成功就能一吐烏氣。沙西區冠、亞軍博愛醫院陳楷紀念中學和德信中學再遇，兩隊互咬得緊，上半場德信僅以27：25領先2分。換邊後，在主力區兆豐命中兩球三分打出一段13：5的攻勢，末節再有射手張栢霖獨取 7分，協德信拉開比數，以50：33擊敗陳楷。

九龍及港島區的學校，向來在全港賽都佔據多席，沙西區近年也在沙田祟真中學、林大輝中學、等打入8強和4強下證明實力。德信一舉殺入8強，創下校史，今場攻入12分的張栢霖笑得合不攏嘴，除了開心也想不起更好的形容詞：「好多謝成班兄弟一起打好，一起復仇，目標一定是入4強，去屆林大輝可以入到4強，希望我們可以再行遠一點。」雖然實力、球技和經驗上未必及港、九區學校好，但從德信男生身上感受到的想贏的決心。

德信有不少同學到場支持。（張倩儀攝）