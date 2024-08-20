Seventh演繹英式靜奢街頭風　巨型月亮包能否取代Lemaire牛角包？

【手袋】在早年Quiet Luxury靜奢風影響下，不少時裝設計師們決意把簡約風格作為首要設計條件，透過俐落輪廓製作出舒適乾淨並不嘩眾取寵的單品，然而靜奢風也蔓延至一眾街頭年青人，當中受到此風氣影響的一人便是英國品牌Seventh的創辦人Bukki Ojo，利用高級精簡的剪裁、物料、配色設定，製作出一系列富有街頭感的衣物，本夏季更設計出猶如Lemaire「牛角包」般的巨型月亮包款——Seventh Moon Sac，成為靜奢街頭造型的焦點。



Seventh Moon Sac（IG@seventhstores）

Seventh Moon Sac創作源自品牌另一人氣包款Lunar Sac，Bukki Ojo將其兩倍巨大化後，Moon Sac採用無縫寬肩帶一體化橫跨袋身，無論單肩或斜孭都提供舒適且省力的功能，包款亦利用防水尼龍製成，易於清洗之餘備有輕盈感，其容量最大更可收納15英寸手提電腦，絕對是日常生活與旅行都能兼用的靜奢街頭風百搭之選。

Seventh Moon Sac：

Seventh Moon Sac造型示範（IG@seventhstores）

Seventh Moon Sac造型示範（IG@seventhstores）

Seventh Moon Sac造型示範（IG@seventhstores）

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Seventh Lunar Sac：

成長於英國倫敦的Seventh創辦人Bukki Ojo，在倫敦時裝學院（UAL College of Fashion）畢業後，17歲之齡已進入快時尚品牌Topshop擔任銷售助理，展開個人時裝之路，但意想不到往後確實有點錯折，因一年後已被Topshop解僱，當時Bukki Ojo毅然創立首個同名品牌Bukki，專門改造復古牛仔單品，憑着她對潮流的靈敏觸覺，吸引到Asos與Urban Outfitters等時裝巨頭引入Bukki的作品，當時亦被外界定為西方時尚與非洲文化融合的先驅之一。

Seventh SS Project 2.0 : Brotherhood.（Seventh）

本以為時裝路途一帆風順，不過老生常談，「創業難守業更難」，很快Asos與Urban Outfitters便不再銷售Bukki的產品，接下來Bukki Ojo反反覆覆在創作生涯中浮浮沉沉，十年間再創立古着店90ZBACK，但此刻她面臨許多財務與母親離去的壓力，差點令她申請破產，不過機會是留給有準備的人，直至2019年Bukki Ojo決定再度將90ZBACK轉型，創立現在為人熟悉的時尚社群Seventh 。

Seventh SS Project 2.0 : Brotherhood.（Seventh）

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時至今日Bukki Ojo經營了Seventh五年，「話短唔短，話長唔長」，並在倫敦建立了一個Seventh社群，全因品牌向來堅持着一種不跟隨主潮流的極簡主義體驗，配合輪廓、色調與材質作為設計關鍵，不論運動服、街頭服、日常服均散發着高端且讓用家穿得舒適、輕鬆的衣物，難怪Seventh的IG帳號已坐擁着22萬位粉絲之多。