Lacoste第四波藝術家聯乘企劃　MACCIU將鱷魚標誌變超現實意識流

【MACCIU／Lacoste／藝術家】Lacoste的藝術家聯乘企劃不斷，為品牌帶來多樣性設計，日本分區舉辦別注項目「My Lacoste Artist Program」，主旨希望誠邀日本各藝術家一同參與，為支持及推廣日本藝術發展，一系列聯乘作品亦僅在Lacoste東京原宿店限定發售，繼與創作幽默文字的當代視覺藝術家加賀美健（Ken Kagami）合作過後，近日更邀請得新晉京都抽象平面藝術家MACCIU（馬玖）攜手創造全新第四回系列。



Lacoste x MACCIU藝術企劃（MACCIU）

本回MACCIU得到Lacoste垂青，成為My Lacoste Artist Program的第四波聯名夥伴，MACCIU再度利用標誌性的簡化藝術思維設定來重新塑造傳統Lacoste圖案，將複雜線條的經典鱷魚簡單分解成四大板塊，並以不同高對比色調來拼湊組合，除了這個創作之外，MACCIU更大玩意識流超現實繪圖，結合四種不同顏色的圖形，創意地將手指形狀營造出鱷魚輪廓，藝術表達能力相當之高，大刀闊斧地移植到各T恤、衛衣與帽子之中，份屬藝術與時尚兼備的注目系列。

MACCIU意識流超現實鱷魚繪圖（MACCIU）

Lacoste x MACCIU藝術企劃（MACCIU）

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來自京都的平面藝術家MACCIU，絕對是近年活躍於各大品牌的創意圖案設計師，MACCIU為了改變世界對於趣味設計的理念與重新發掘平面藝術可能性，致力在日常擷取靈感，將生活眼見的元素透過獨樹一格的抽氣畫風轉為符號與文字，當中亦考慮到背後訊息的表達，並利用斑斕色彩植入到乾淨俐落的圓形或方格圖案之中，散發一種超現實藝術氣息。

MACCIU自畫頭像（MACCIU）

早在2013年MACCIU經已開始創作平面圖案，時至2017年在日本設計界中嶄露頭角，加上正因為MACCIU會將各靜止2D平面設計結集成動畫般推出，所以這幾年來受到不少企業賞識，製作宣傳短片與海報、活動主視覺設計、店舖裝飾等等，服裝品牌包括ASICS、GU、APPLE、美容品牌POLA、日本放送協會NHK與ANA航空公司，於2020年亦跟Nike聯名推出NIKE Air Zoom Type MACCIU BY YOU球鞋，加上本次與Lacoste的合作，相信會將MACCIU這藝術家名字更上層樓。

MACCIU x NIKE Air Zoom Type MACCIU BY YOU：

MACCIU x NIKE Air Zoom Type MACCIU BY YOU（MACCIU）

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MACCIU x NIKE JUST DO IT STUDIO：

MACCIU x ASICS：

MACCIU x GU：

MACCIU x ANA航空公司：

MACCIU x 美容品牌POLA：