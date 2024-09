Lacoste第四波藝術家聯乘企劃　MACCIU將鱷魚標誌變超現實意識流

【MACCIU/Lacoste/藝術家】Lacoste的藝術家聯乘企劃不斷,為品牌帶來多樣性設計,日本分區舉辦別注項目「My Lacoste Artist Program」,主旨希望誠邀日本各藝術家一同參與,為支持及推廣日本藝術發展,一系列聯乘作品亦僅在Lacoste東京原宿店限定發售,繼與創作幽默文字的當代視覺藝術家加賀美健(Ken Kagami)合作過後,近日更邀請得新晉京都抽象平面藝術家MACCIU(馬玖)攜手創造全新第四回系列。



本回MACCIU得到Lacoste垂青,成為My Lacoste Artist Program的第四波聯名夥伴,MACCIU再度利用標誌性的簡化藝術思維設定來重新塑造傳統Lacoste圖案,將複雜線條的經典鱷魚簡單分解成四大板塊,並以不同高對比色調來拼湊組合,除了這個創作之外,MACCIU更大玩意識流超現實繪圖,結合四種不同顏色的圖形,創意地將手指形狀營造出鱷魚輪廓,藝術表達能力相當之高,大刀闊斧地移植到各T恤、衛衣與帽子之中,份屬藝術與時尚兼備的注目系列。

來自京都的平面藝術家MACCIU,絕對是近年活躍於各大品牌的創意圖案設計師,MACCIU為了改變世界對於趣味設計的理念與重新發掘平面藝術可能性,致力在日常擷取靈感,將生活眼見的元素透過獨樹一格的抽氣畫風轉為符號與文字,當中亦考慮到背後訊息的表達,並利用斑斕色彩植入到乾淨俐落的圓形或方格圖案之中,散發一種超現實藝術氣息。

早在2013年MACCIU經已開始創作平面圖案,時至2017年在日本設計界中嶄露頭角,加上正因為MACCIU會將各靜止2D平面設計結集成動畫般推出,所以這幾年來受到不少企業賞識,製作宣傳短片與海報、活動主視覺設計、店舖裝飾等等,服裝品牌包括ASICS、GU、APPLE、美容品牌POLA、日本放送協會NHK與ANA航空公司,於2020年亦跟Nike聯名推出NIKE Air Zoom Type MACCIU BY YOU球鞋,加上本次與Lacoste的合作,相信會將MACCIU這藝術家名字更上層樓。

