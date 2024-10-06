adidas攜陶藝家舉行三間展覽　藝術追隨傳奇龍門步驟延續足球生涯

【Lev Maxwell Rosenbush／adidas／陶瓷／聯乘】足球潮流繼續熾熱已成不可否定的事實，除了全球眾多時裝品牌注入Blokecore元素之外，除了音樂界Oasis成員Noel Gallagher為曼城設計別注波衫成為熱話外，就連陶藝界也「唔執輸」，近月美國陶瓷藝術家Lev Maxwell Rosenbush，便攜同adidas創新地舉辦首次個人展覽《Formations》，全面將足球文化透過陶器媒介展現其永恆吸引之處。



Halftime x adidas Formations陶瓷系列（Halftime）

美國陶瓷藝術家Lev Maxwell Rosenbush（Halftime）

現年23歲、出生成長於紐約布魯克林區的Lev Maxwell Rosenbush是一位當今人氣甚高的陶藝家與陶瓷教師，因他的作品罕有地將足球與陶瓷合二為一。年輕時Lev Rosenbush在美國凱尼恩學院（Kenyon College）讀書期間已開始接觸足球，司職守門員位置更為NCAA足球校隊把關三年時間，Lev Rosenbush說道：「一直希望追隨前美國足球隊傳奇龍門侯活（Tim Howard）的步驟，但向來要成為職業運動員也不是一件容易的事。」

侯活（Tim Howard）與Lev Maxwell Rosenbush（IG@levrosenbush）

所以Lev Rosenbush在未能踏上職業足球之路後，便決定以另一方式延續其個人足球生涯，便是在英國名校中央聖馬丁藝術與設計學院（Central Saint Martins College of Art and Design）修讀陶瓷設計學士學位，一步一步地打下了作為新世代陶藝家的基礎。

陶藝家Lev Maxwell Rosenbush（IG@levrosenbush）

陶藝家Lev Maxwell Rosenbush意甲元素咖啡杯（IG@levrosenbush）

陶藝家Lev Maxwell Rosenbush（IG@levrosenbush）

Lev Rosenbush對於陶藝的興趣可說是遺傳自他的家族基因，皆因同樣作為一名陶瓷創作者的祖父，Lev Rosenbush表示：「自小家中的碗碟家具也全由祖父親手製作。」，在耳濡目染之下，14歲開始跟隨祖父學習製作陶器，並嘗試將足球文化移植結合，憑藉着他自身的足球知識與連繫，創作出嶄新獨特風格的Blokecore藝術家品，以行動來證明永不掛靴的宣言。

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這次與adidas的聯名活動Formations作為Lev Rosenbush首次個人展覽，為隆重其事，Lev Rosenbush成立了全新陶器品牌Halftime作為合作夥伴單位，Halftime的誕生宗旨致力將足球運動化作陶器設計理念。在本回聯乘中，Lev Rosenbush嶄新地將中西陶瓷器皿合璧，由中國茶壺以至古羅馬花瓶、糧食容器的外觀輪廓與設計細節也包含在內，陶瓷上的三間更刻意製成龜裂狀態，呈現出舊年代的味道，Formations展覽中亦擺放一系列Lev Rosenbush過往的作品，並經已在倫敦Indra Studio正式展開。

Halftime x adidas Formations陶瓷系列（Halftime）

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Lev Rosenbush在得到adidas垂青之前，其實他多款個人作品也相當有趣，圍繞着足球元素不在話下，他的創作並非單純地把足球、球員元素帶到陶瓷中，除了有足球型態的茶壺，並大玩意甲濃縮咖啡杯、中場休息的大型冷凍水壺、美斯為人熟悉手上的南美日常飲料瑪黛茶、擷取90年代大膽豐富色彩圖案波衫的花樽Football & Fandom Reimagined以及一系列為巴黎紅星球隊的作品，不過讓Lev Rosenbush完夢的系列相信是紐約業餘社區球隊Bowery FC與街頭品牌Only NY的合作，皆因這次邀請到侯活擔任拍攝模特兒。

Lev Maxwell Rosenbush x Bowery FC x Only NY系列：

Lev Maxwell Rosenbush意甲濃縮咖啡杯系列：

Lev Maxwell Rosenbush Football & Fandom Reimagined系列：

Lev Maxwell Rosenbush冷凍水壺：

Lev Maxwell Rosenbush南美日常飲料瑪黛茶：

南美日常飲料瑪黛茶（Lev Rosenbush）

Lev Maxwell Rosenbush x 巴黎紅星球隊系列：