丹麥品牌GANNI全新Barbour聯乘系列　豹紋圖案蠟褸有別簡約北歐風

【GANNI／Barbour／聯乘／可持續發展】如果各位是韓團BLACKPINK成員Jennie或是adidas Samba的粉絲，相信大家定必看過於2022年Jennie個人IG上一則穿上格紋吊帶長裙配襯白襪與adidas黑色球鞋的帖文，然而就是這張隨性造型照，間接令adidas Samba推向至今還未有滑落跡象的高峰，連帶這條長裙品牌也漸漸被人發掘、認識，所講的就是北歐時尚單位GANNI，日前更宣布與Barbour進行第三回聯乘，大玩大地色與豹紋女生蠟褸。



GANNI x Barbour第三回聯乘系列（GANNI）

繼2022、2023年與英國傳統蠟褸Barbour合作過後，GANNI在這個冬天延續雙方良好合作夥伴關係，來到第三次合作，GANNI再一次使用經過認證的有機打蠟棉、再生聚醯胺作為外層布料，搭載Barbour英式格紋圖案以拼湊型態提升時尚感，另外在燈芯絨衣領上刻意製作成寛闊輪廓，除了有助提供大幅保暖性之外，亦呈現出女生可愛感覺；作為GANNI常用的豹紋印花當然也有成為創作元素之一，全面表現出大自然主題，在整個大地色系列中再配上雙方螢光綠色字樣標誌，相當奪目！

GANNI x Barbour第三回聯乘系列（GANNI）

GANNI x Barbour第三回聯乘系列（GANNI）

GANNI x Barbour第三回聯乘系列（GANNI）

GANNI x Barbour第三回聯乘系列：

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來自丹麥哥本哈根的GANNI，實際於2000年由經營畫廊的經理人Frans Truelsen創立，最初利用富有北歐斯堪的納維亞（Scandinavia）色彩的極簡主義服飾為本，不過直至2009年便轉移由Nicolaj和Ditte Reffstrup夫婦接手，兩位大刀闊斧地改變以往簡約風格，為作品注入丹麥罕見的鮮艷色彩，更在社交網絡上發展出「#GANNIGirls」的非官方社群，而豹紋圖案並成為了GANNI的代名一詞。

豹紋圖案成為GANNI代名詞（GANNI）

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GANNI在外觀上擺脫了傳統北歐色彩，但在品牌內在價值理念依然傳承着丹麥對於可持續發展的優良基因，注重地球保育生態的GANNI，縱然明白到時尚核心價值源於新穎與消費，這個思維經已與可持續發展的概念背道而馳，但在有限的能力範圍上，GANNI也盡可能在每一採購、生產過程細節中成為最負責任的品牌。

即是GANNI多年來一直透過回收、低環境負荷或有機認證的物料創作，透明化其生產過程流水線，甚至每年均會向大眾發布社會責任報告，從而提供每一條供應鏈的追溯性，所以在2022年GANNI終於獲得由全球非營利機構B Lab Global頒發的B Corp（Benefit Corporation）認證，身體力行地說明時裝與環保是絕對可以並存的實證。