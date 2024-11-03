AURALEE聯乘Tekla展現浴場文化交匯　探討日本溫泉包頭傳統禮儀

【AURALEE／Tekla／聯乘／溫泉】踏入秋冬季度，不少人回鄉港人前往日本的目的除了吃喝玩樂之外，其中一大誘因必定是浸溫泉，除了可以消除疲勞，又能享受一泊二食、居住古老風呂的放鬆時光。浸溫泉向來是日本人傳統習俗，而丹麥家居品牌Tekla創辦人Charlie Hedin亦一直對日本獨有的浴場文化以及禮儀有濃厚興趣，近日為了深入了解這個東洋文化，並首次攜同日本時裝品牌AURALEE合作，設計出一系列別注溫泉服。



AURALEE聯乘Tekla溫泉服（Tekla）

富有北歐斯堪的納維亞（Scandinavia）色彩的哥本哈根家品單位Tekla，自2017年成立以來均創作出高質及耐用的優質家居用品，其床上用品、毛巾與睡衣，全是品牌標誌性產品，致力將永恆極簡主義透過家品展現，無論其觀感與觸感都散發着北歐簡約舒適氛圍。Charlie Hedin對於北歐浴場活動相當熟悉，焗桑拿、芬蘭浴甚至北歐三溫暖，然而他好奇的是，在日本也同樣有此浴場文化，不過當中的禮儀卻與別不同，為了解更多，Tekla便邀請由岩井良太（Ryota Iwai）主理的AURALEE進行一次寓工作於娛樂合作。

AURALEE聯乘Tekla溫泉服（Tekla）

AURALEE聯乘Tekla溫泉服（Tekla）

AURALEE聯乘Tekla溫泉服（Tekla）

岩井良太與一眾日本人對於當地傳統溫泉觀念中，認為這不僅是一個清潔身體的地方，亦是一個可以與朋友或私人靜下來獨處放鬆的空間，洗澡時可以欣賞周遭風景，感受泉水與身體的交流，這次聯名系列的主題就是以能夠自然融入露天溫泉為靈感來構建。

AURALEE聯乘Tekla溫泉服系列（Tekla）

AURALEE聯乘Tekla溫泉服系列（Tekla）

Charlie Hedin發現日本人在浸溫泉之時，頭上都會蓋着毛巾此禮儀，所以在系列初期Tekla已經以溫泉毛巾定為款創作單品，毛巾上印有雙方標誌的織帶刻意設計成懸空狀態，可讓毛巾穿過形成環狀包裹在頭部，也能覆蓋臉部來減低泉水熱度，另外在睡衣素材方面選用相對較薄的物料，為了能達至快乾功能，而配色靈感則來自大自然元素，如苔蘚青綠與薄霧淺藍。

AURALEE聯乘Tekla溫泉服（Tekla）

+ 3

由室內走到室外，Tekla與AURALEE更結合了羽絨與羊毛絨等柔軟質地製作出外套、浴衣大褸、冷帽與襪子等作品，圓滿表達出Charlie Hedin營運Tekla的理念，就是「每晚踡縮在床上被窩時，都能享受到安心狀態。」

AURALEE聯乘Tekla溫泉服系列（Tekla）

+ 5