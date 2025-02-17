Sperry 90周年再聯乘BEAMS+甲板鞋　防跣功能源於創辦人汪星人？

【BEAMS PLUS/Sperry Top-Sider/聯乘】BEAMS PLUS透過日系美式「AME-KAJI」風格作為創作主軸，多年來憑藉日本美學視覺重新註釋美式古着文化而成為日本時尚重要單位，不僅是復刻或懷舊，更是對新生代AMETORA服作出傳承、真實性的追求。適逢2025年是美國帆船鞋品牌Sperry Top-Sider創立90周年，BEAMS PLUS繼2023年首次合作後，雙方再次聯乘，除了推出別注版經典尼龍甲板鞋，更設計出多款衣物與帽子。



BEAMS PLUS聯乘Sperry Top-Sider 90周年紀念尼龍甲板鞋系列（BEAMS PLUS）

BEAMS PLUS聯乘Sperry Top-Sider 90周年紀念尼龍甲板鞋系列（BEAMS PLUS）

在科技還未有現今社會那麼發達的年代，大家以往也喜愛走到大自然，進行登山、攀石、露營等活動，這種戶外浪潮從而間接引發不少服品牌誕生，包括Patagonia、The North Face等，至於水上活動或船運產業也是上世紀間另一重要范疇，當中帆船活動更影響當今AMETORA造型中美式常春藤學院風（IVY Style）與Preppy造型的發展，期後亦成為了BEAMS PLUS的設計元素之一。

BEAMS PLUS聯乘Sperry Top-Sider 90周年紀念尼龍甲板鞋系列（BEAMS PLUS）

BEAMS PLUS聯乘Sperry Top-Sider 90周年紀念尼龍甲板鞋系列（BEAMS PLUS）

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BEAMS PLUS聯乘Sperry Top-Sider 90周年紀念尼龍甲板鞋系列（BEAMS PLUS）

在美國帆船服老牌領域中，除了誕生於1909年的Mighty Mac與1912年創立的L.L.Bean外，在1935年成立的老字號Sperry Top-Sider也相當為人熟悉，品牌創辦人Paul Sperry成長於一個熱愛大海的家庭，小時候一次獨特的經歷，讓他萌生起研發一種可以防止在船上滑倒的革命性橡膠鞋底，事源當次Paul Sperry從船上滑倒，但他的狗因為爪與掌心的紋理卻沒有穩站在甲板上，Paul Sperry便開始賞試透過Wave-Siping技術在橡膠鞋底上切割出波浪紋路凹槽，製作出世界第一雙防滑甲板帆船鞋Sperry Top-Sider Classic CVO Sneaker。

Sperry Top-Sider Classic CVO Sneaker舊廣告海報：

Sperry Top-Sider Classic CVO Sneaker舊廣告海報（Sperry Top-Sider）

BEAMS PLUS聯乘Sperry Top-Sider 90周年紀念尼龍甲板鞋系列（BEAMS PLUS）

時至1939年，Sperry Top-Sider為防滑鞋底申請了專利，期後更成為美國美國海軍的休閒制服標準鞋履，而這歷史意義也成就出2023年BEAMS PLUS首次聯名Sperry Top-Sider的創作藍本，製作出一共三色的「MIL CVO」。

BEAMS PLUS x Sperry Top-Sider「MIL CVO」系列：

BEAMS PLUS x Sperry Top-Sider「MIL CVO」系列（BEAMS PLUS）

來到本季BEAMS PLUS再度監修全新Sperry Top-Sider合作90周年紀念企劃，兩大單位總共推出二十三款包含鞋款、衣物與攜同Quaker Marine Supply Co.共同打造的帽子作品，其靈感源自1960年代「航海風格」（Nautical Style），系列整體氣息猶如回到當年，由第35任美國總統約翰甘迺迪 (John F. Kennedy)與保羅紐曼（Paul Newman）演繹甲板鞋的氛圍。

聯乘Quaker Marine Supply Co.共同打造的帽子作品（BEAMS PLUS）

Sperry Top-Sider與BEAMS PLUS聯名Nylon CVO甲板鞋完滿傳承Paul Sperry的創作，更表達出BEAMS PLUS的日本現代美學。 Sperry總裁Jonathan Frankel

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環觀本回系列中，甲板鞋當然是主角，整對鞋款設計上採用BEAMS訂製的修長鞋楦重現復古味道，鞋面素材移植防水性能良好的尼龍布料，三種顏色以白色、海軍藍及代表BEAMS PLUS的橙色設定，鞋帶細節也刻意改用帆船粗繩版本，方便在搖晃的船上綁鞋帶。

BEAMS PLUS聯乘Sperry Top-Sider 90周年紀念尼龍甲板鞋系列（BEAMS PLUS）

BEAMS PLUS聯乘Sperry Top-Sider 90周年紀念尼龍甲板鞋系列（BEAMS PLUS）

在這次合作中BEAMS PLUS團隊投入大量心血，我們希望這系列能引起Sperry Top-Sider與喜愛欣賞常春藤及Preppy風格的愛好者共鳴。 BEAMS PLUS總監溝端秀基（Hideki Mizobata）

BEAMS PLUS聯乘Sperry Top-Sider 90周年紀念尼龍甲板鞋系列（BEAMS PLUS）