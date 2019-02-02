【專訪】深水埗唐七樓家中賣古著　情侶檔店主：喜歡復古是因為窮

Dick和Christy是一對戀愛7年的情侶，Dick是廣告製作人，Christy是空姐，他們現在租下的家，在深水埗一棟唐樓裏，700呎，位於7樓，沒有電梯。 他們為了賺錢結婚，週一到週五全職上班，週末在家開復古二手店，一個房間是臥室，另一個房間賣衣服，平時就好像住在一個店舖裏，就這樣生活了3年。他們無所謂隱私：「肯爬7層樓上門拜訪，都是有誠意的客人。」 文：王微辣（一条）

Dick和Christy是一對戀愛7年的情侶，Dick是廣告公司職員，Christy是空姐，他們現在租下的家，在香港「貧民窟」深水埗一棟破樓裏，700呎，位於7樓，沒有電梯。（一条提供）

Christy已經接受Dick的求婚：「年輕人結婚是否一定要買房，人生一定要這樣？我們可能問自己更多一點。」

貧民窟裏的復古店

在香港，有3種類型的住宅：公屋，人均居住面積不足110呎；居屋，政府低價賣給市民；私樓， 700呎以上就算豪宅。只有不到9%的家庭，才能買下「豪宅」，大多數人處於蝸居狀態。

深水埗，是香港出了名的「貧窮地區」。找到一棟不知名的舊唐樓，再氣喘吁吁地爬上7層樓梯，就來到了這家名叫「Sunfafa」的復古二手店。

這裏也是情侶Dick和Chrisy的家。他們今年30歲，從大學時代戀愛至今，已有7年。「Sunfafa」的意思是太陽花，Dick解釋，「剛剛拍拖的時候，我經常買太陽花，用畫紙包住，經常這麼送給她。」 小店因此得名。

700呎的家裏擺滿各種二手舊物。兩房一廳，一個房間賣古著，另一個是臥室，必要時也可以作試衣間。這裏只在周末限定開放。

細屋愈住愈幸福

3年前，Dick花了3個月找到這個位於深水埗「唐七樓」的小公寓，搬進來住，並改造成復古二手店。

「很搞笑的，我們那時候和地產說，想找一些舊的單位，他們不相信，因為很多人都想找新一點的房子。他們覺得我們在開玩笑，不知道我們是不是用來拍戲。」因為賣舊物，所以他們想到了香港的舊式唐樓。房子的裝修、業主的家具都很懷舊，地板是一格一格的馬賽克，有老香港的味道。

香港低樓層的唐樓單位，幾乎都已經分割成劏房，要找到60平米的完整空間，必須往高層走。「如果真的在低樓層，這麼大的面積，反而租金貴一倍都說不定。」這裏既是家，又是店。家裏的二手舊物，大多是空姐Christy外出工作時從世界各地的集市、小店淘來的，挑選的標準只有「我喜歡」。

房子的裝修、業主的家具都很懷舊，地板是一格一格的馬賽克，有老香港的味道。按圖看看他們的「家」長甚麼模樣▼

一進入門口，就看到小桌子上擺滿小物件，有錢包、手錶、小杯小碟、郵票。通向廚房和衛生間的走廊，也放滿復古舊物。客廳是小情侶平時生活起居的地方，陳列了一些復古的女裝和手袋，由老闆娘分管。兩間臥室，左邊放滿老闆自己的二手男裝，右邊是臥室，也是開放給客人的試衣間。對於家裏沒有隱私，小情侶覺得無所謂。客人來了，就像在家裏招呼朋友一樣，自己喜歡的東西都可以拿出來分享。

「反而他們一進來會有一點不自在，好像進入別人家裏。慢慢看到我們的裝修，回憶起他們小時候住過的唐樓；看到我們收藏的東西，想到以前爸媽也有；再看到我們家書櫃裏的書和電影，了解了我們的興趣，就開始很放鬆地聊天。」客人少則一兩個，多則一天20個，總之肯爬7層樓上門拜訪，小情侶都熱情招待。

就算沒有人來也是在家裏，不用太擔心生意。

+ 2

喜歡復古，是因為窮

因為Christy常常外出，出差、入貨，一個月才回香港兩三次，平時大多數時候都是Dick在家看店。他還在Sunfafa的Facebook專頁發佈各種二手物件的照片，配以一些或暖心、或黑色幽默的句子：

每次急着出門，匆忙中總有些東西會躲起來，怎樣都找不到，好像鑰匙、髮夾、電話，和喜歡我的人。

讀了這麼多年書，有些道理還是知道的，例如機會總是留給有準備的有錢人。

喜歡復古，是因為窮（一条提供）

特別怕熱，可能是因為出自寒門。

說起為什麼喜歡復古物件，Dick說，以前讀書時很窮，沒有錢，只買得起二手的東西，於是經常去二手店找5元、10元的二手衣服。Christy大學時讀電影專業，經常去香港某家有特色的二手店找戲服。「有時候我逛的時候，都會看到他（Dick）在那裏。」兩人因為對古著的共同興趣結緣。剛談戀愛時，他們經常在二手店流連得很晚，逛到凌晨1、2點，很多店鋪關門了，還不想回家。買了很多東西回來，又沒有錢，他們就開始賣。一開始在網上賣一兩個袋，後來又到市集去擺攤，慢慢就發展到家庭式經營的小店。

Christy從世界各地找不同的復古物件回家：在日本挑選適合亞洲人身型的古著，在歐洲的周末集市買一些杯碟之類的生活用品。她在旅途中不停用手機拍照，發給Dick詢問他的意見。

「有一次在阿姆斯特丹，逛到一家二手軍用店鋪，他很喜歡這些東西，我就拼命拍照。最後他居然叫我背一個陸軍的鐵背包回來，我就背著走了整天，又繼續買滿整個背包，好像體驗以前軍人的生活一樣。」

雖然是舊貨，其中還是有許多件Dick和Christy捨不得賣的寶貝。

按圖看看Dick和Christy有甚麼二手珍藏吧▼

+ 2

感謝你贊助我們結婚

Dick和Christy小時候都在公屋出生長大，Christy直到上大學才知道，原來還有人住豪宅。「香港很多人都會覺得，公屋是社會地位比較低的地方，用很便宜的租金住在裏面，我們就從這樣的背景下出來。」住在公屋，鄰里關係卻更緊密，朋友、同學如果是鄰居，也像是家人。

Christy回憶：「舊年代的公屋裏，有很多鄰居師奶賣糖水、補衣服，用自己的興趣去幫補一些家計，可能都啟發了我們Sunfafa現在一個家庭式經營的樣子。每個人如果拿自己的興趣或專長跟大家分享，這個世界就大了很多。」Dick賣的男裝，也都是自己的衣服。對他來說，週一到週五上班，有很多工作壓力；週末在家看店，和客人聊天，反而是一個紓緩。「我們有想着結婚，我已經求婚了。很多客人來了說，你竟然捨得賣這些衣服，我就說，我想存錢結婚，將來跟她的日子好一點。」

賣古著是為了存錢結婚，按圖看看他們的「老闆日常」▼

雖然已經在籌備結婚，但Dick和Christy不準備大辦婚宴，也沒想買樓。Christy說：「如果你要按照社會的模式，很typical地這麼結婚，20萬、30萬就為一晚婚禮，就看你個人覺得值不值。」香港樓市讓年輕人不得不當租樓一族。今年4月，房東就要收回Dick和Christy的房子，改成劏房，如果找不到更合適的空間，Sunfafa實體店也考慮結業。

「我們年輕人的空間已經沒有了。在香港這個社會，不是我們選擇不買房，是我們不能夠買房。我們兩個都不是家裏人可以幫忙的，如果靠自己，就再需要努力一點。」

他們反而覺得，年輕人被社會現實改變，並非壞事，反而是給他們空間去想，如何根據自己的興趣去做更多的事。「是不是結婚一定要買樓，人生一定要這樣？那我們可能要多問問自己。」對Dick和Christy來說，Sunfafa是充滿回憶的地方。他們準備在這裏拍一套非正式的婚紗照，紀念3年的時光。

結婚照意味着新的開始，這個時候去做，也挺有意思的。

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】