【Hussein Chalayan】鬼才出道25年：不要等到惋惜才來珍惜他

時裝世界有多麼現實？若你沒有親身經歷過，當然無法感同身受。 具有多重身份的Hussein Chalayan，集設計師、導演、教授、建築師、舞蹈指導和表演者於一身。經歷過「甜酸苦辣」的時尚洗禮後，至今仍能存活於時裝界，那麼這是否算是一個奇蹟？

Chalayan AW‭ ‬2000‭ （網上圖片）

這場經典時裝騷，亦讓Hussein Chalayan在時裝界發亮。（網上圖片）

Hussein Chalayan被稱為實驗型設計師，不斷使用突破性材料及技術，推動時裝界限。經常從科學與藝術之中汲取靈感，並創造極具開創性的設計。1989年，Chalayan開始於Central Saint Martins修讀時裝設計。1993年，畢業作品「The Tangent Flows」贏得時裝界讚譽，他將衣服埋藏在後花園長達幾個月，讓那種無法控制的力量，慢慢控制着衣服變形，該系列更被時尚精品店Browns所收購。

Hussein Chalayan經典設計。（網上圖片） Chalayan於1994年在Timothy Everest完成實習後，成立了個人公司Cartesia Ltd.及同名品牌Chalayan。其後，他不但贏取許多獎項，亦擔任過不同時裝品牌創意總監。隨著對商業制度的不滿、被大集團收購、再度恢復獨立、接近破產邊緣等狀態，跨過種種難關後，亦受到各界不少批評。 2017年，Chalayan接受Centricus的加盟，也是該公司首次在時裝界進行投資。在這位藝術家處於極具嚴峻的情況下，此結局亦相當幸運。活在殘酷現實，其品牌不但要與時裝大牌作競爭，反之大集團人多好辨事。近日他接受《T Magazine》訪問時說：「你可以有雄心和遠見，但若沒有資源，你走得不會遠。」雖則品牌預算不多，比起其他競爭對手接近少至20倍，他卻仍然沒有放棄時裝。

設計師Hussein Chalayan（網上圖片）

設計師只須做感興趣的事，而不是純粹替別人工作。 Hussein Chalayan

被譽為獨特知識分子、深思熟慮的設計師，通過創意使我們試圖從周遭世界來理解時尚，他令人相當敬畏。近年為了迎合商業市場，設計則不像以往大膽，除專注品牌業務外，他亦被任命為維也納應用藝術大學設計學院時裝系主任，為下一代有抱負的新星提供專業意見，在設計師不知疲倦的態度下，這角色使他可以繼續探索時尚狀態和未來。沒有商業化的束縛，大概這才是他的最佳位置，用自我力量來影響下一代。

我們經常等到婉惜奇才，然後才來珍惜。Hussein Chalayan不只是一個傳統時裝品牌，或只是銷售基本服裝的牌子。設計師的創新精神，經常轉化為具有影響力的表演作品，用於傳達不同主題，Chalayan關注的是另類奢侈品，而並不是大眾市場。品牌誕生25年，它依然不放棄，在絕境中獲得一線生機。

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