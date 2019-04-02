【全球拉鍊戰】日本老字號YKK對決中國新力量SBS　品牌會點揀？

看起來毫不起眼的拉鏈，它卻改變我們的一切，從時裝角度出發如手袋、外套及褲子等設計，幾乎都會利用拉鏈以作開合，為生活帶來方便。 拉鏈在上個世紀前，於美國發明，現今這個小物，卻搖身一變為價值數十億美元的全球產業。 直至2024年，全球拉鍊市場預計將達至198億美元，被譽為世界巨頭拉鍊製造商YKK，向來市場佔有率極高；而中國新貴SBS，卻想挑戰它的領導地位。這場拉鍊之戰，亦隨著貿易戰逐步升溫。

被譽為世界頂級拉鍊製造商YKK（網上圖片）

在衣櫥裡找出幾樣單品，檢查拉鍊上的標籤，大概至少能找到一個YKK標記。 YKK總部位於東京，每年收入達至100億美元，佔全球拉鍊市場40％，在其産業處於主導地位。這間公司的成功，主要是歸功於1934年首度營銷拉鍊產品，並沒有從日本大量出口拉鍊，以提高全世界對拉鍊的需求。其後，YKK從小型公司躋身國際巨頭，皆因在海外建立龐大工廠網絡，迅速為世界各大品牌生產優質拉鍊。截至今年，YKK在73個國家設立約100間分公司。

YKK的公司標語：「Little Parts, Big Difference」（網上圖片）

1960年，YKK於紐約設立辦公室，對於拉鍊史來說，美國是個極具優勢的地方，畢竟這國家是拉鍊發源地，於1890年代由一位名叫Whitcomb L. Judson的芝加哥發明家所發明，並在1893年正式申請專利，應用於靴子之上。從那個時候，拉鍊開始進入消費者的衣櫥，至於後來的興盛，就要歸功於牛仔褲，為了引起美國東岸女性的興趣，Levi's於1947年，推出首款備有拉鍊款式的牛仔褲。

基本當時美國拉鍊製造商Talon，輕鬆地在國內市場享有主導地位，更於1960年蓬勃發展。然而，在十年之間，原本無可匹敵的拉鏈公司，竟然可以失去一半市場佔有率，由於Talon在提高生產力方面，做得不夠好之餘，定價亦過高，加上沒有與時並進，忽略了手袋、行李箱及戶外裝備等領域市場。最終導致Talon市場份額降至35％，更令YKK後來居上，只因他們建立專有的製造機器，產品質量不相伯仲外，更重要的是價錢相對便宜。

1969年7月，人類史上首度登上月球，而太空人Neil Alden Armstrong及Buzz Aldrin的太空服，則用上YKK拉鍊。（網上圖片）

1969年7月，人類史上首度登上月球，而太空人Neil Alden Armstrong及Buzz Aldrin的太空服，同用上了YKK拉鍊，不但嚴重打擊Talon，YKK當時更被視為是拉鍊界的未來。除了登上阿波羅11號外，拉鍊業務逐漸化身為一個寵大市場。

近年，由於中國整合拉鍊市場，市場景觀再度開始有轉變，現在有十幾間公司，都是利用3個字母的名字，如YCC或YQQ，直接模仿競爭對手YKK卻毫不掩飾。當中最值得一提的公司，就是中國新貴SBS，擁有35年歷史，於深圳證券交易所上市，擁有中國最大拉鍊製造商的稱號，因其巨大規模志而脫穎而出，如提交的專利數量、總產量及出口量（約25％），各個方面都明顯地處於雄心壯志的階段。

中國拉鍊新貴SBS（網上圖片）

與其它拉鍊製造商一樣，SBS對於擊敗YKK的使命，根本毫不掩飾。正因為這種情況下，全球拉鍊戰正在逐步升溫，兩者間的競爭激烈程度亦令人震驚，他們熱切地攻佔各個細分市場，SBS亦正為adidas及法國體育零售商Decathlon提供拉鍊。



老實說，YKK實在很難被擊敗，SBS需要很長時間，才能超越它。由於YKK遍佈全球，除了與品牌客戶靠近外，其研發中心、機器、工程團隊及生產工廠，全部都擁有相當大的技術影響力。沒有人知道這場拉鍊之戰將如何發展，而最可能的結果，大概是兩個競爭者統治整個市場，因利用大量拉鍊的品牌商，未必會希望與單一供應商達成協議。

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