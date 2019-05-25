【Yoshi】日本小潮童進化史　潮牌穿搭和名人集郵變全能音樂人

最近，日本樂壇有位名為Yoshi未成年新人出現，他被譽為令和年代最矚目的樂壇新人。 然而時光倒流到三年前，當時他只是13歲，卻是周身名牌的小潮童，除了經常發文展示#ootd潮物外，更紅常跟著名時裝設計師合照，浮誇過浮誇，不過對我們來說，他半個香港人的身份更感興趣。

就是這張跟Virgil Abloh，令Yoshi一夜成名。（IG@yoshi.226）

溫故知新， Yoshi於2003年生於日本廣島，父親是來自香港的室內設計師，母親則是從事紡織製造銷售的日本人，聽來並非大富大貴的有錢人。Yoshi第一次在大眾面前曝光，就是他跟Off-White主理人Virgil Abloh的一張照片，話說他有次膽粗粗來到Off-White，想不到Virgil Abloh跟Yoshi一見如故，對將品牌招牌黃色工業腰帶變成領帶掛在頸上的小朋友另眼相看，不但拍下合照，還互相交換聯絡，自此Yoshi一夜成名。

Yoshi的時裝設計師「集郵」照：

+ 6 + 5 + 4

這位中學生本來只是情迷四驅車，卻因為一位常穿Rick Owens、Yohji Yamamoto令他對時裝產生興趣，從此一發不可收拾，由買四驅車模型變成買衫褲鞋襪，常蒲VIntage店。而自Off-White一夜後，他不斷上載ootd到社交平台，同時又跟不同時裝設計師合照，由日本的高橋盾（Undercover）、宮下貴裕（TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.）、Yoon Ahn（AMBUSH）到歐美的Kim Jones（DIOR）、Thom Browne等，盡顯星光熠熠。品牌亦開始相繼找他合作，Helmut Lang設計師Shayne Oliver甚至在IG私訊他尋求合作，最終令他遠赴紐約拍下廣告硬照。

Yoshi的#ootd：

+ 11 + 10 + 9

Yoshi種種經歷和機會，比很多所謂的時尚KOL更多，《Vogue》稱他是「The Coolest Kid in Tokyo」，而《Fobres》的「30 UNDER 30 JAPAN」中亦將他捧為日本30個30歲以下重要名字之一，不過人愈出名，質疑的聲音就愈多，「炫富」、「二世祖」等批評不絕於耳，Yoshi卻直言徒不是富二代，他買下的名牌服飾，所花的都是靠他各種時尚兼職賺來的金錢。事實上，相比世界各地愛Show Off的潮童，Yoshi的穿搭顯得有板有眼，並非純粹為了門快、多、貴而來，他的服飾有新有Vintage，是經過精心配襯而來。

《Sex Is Life》唱片封面是出自Yoshi手筆的畫作（Universal Japan）

成功進佔時尚圈後，Yoshi又有新舉動，他竟然踏足樂壇，真的令人意想不到。而一如時裝，他同樣是一不做二不休，第一張個人專集《Sex Is Life》就由主流大唱片公司Universal推出，唱片封面的畫作也是出自他手筆。至於碟內裡音樂亦跟他的穿衣風格不謀而合，集合Rock、Hip Hop、Punk、R&B、Electronica等各式元素，大玩Mix & Match，而作為15歲青年，以《Sex Is Life》為唱片標題，也顯得出Yoshi大膽的作風，一舉一動都要引人注意。

Yoshi遠赴紐約拾攝Helmut Lang廣告（IG@yoshi.226）

The world will know my name. Yoshi

除了大膽，自信亦是Yoshi強大武器之一，看看其IG的自我介紹：「ARTIST OF MUSIC, ART, FASHION」，開宗名義做一個全方位的藝術家，不過論信心爆澎，始終是他又跟日本首相安倍晉三合照的貼文，他寫道：「The world will know my name. Age doesn’t matter, I’m going to cross borders and I’m gonna live through this new era. 」對論資排輩的日本人來說，這絕對是口出狂言，不過這也代表著新日本人跟傳統上一代的分別，難怪自民黨會找他拍攝新一輯政治宣傳廣告，因為主題正是「新時代」。

時尚一向跟音樂、藝術唇齒相依，假如有一日Yoshi真的成為時裝設計師，相信他不愁沒有創作靈感。