【Yoshi】日本小潮童進化史　潮牌穿搭和名人集郵變全能音樂人

安倍総理と一緒に、#自民党2019 新プロジェクト #新時代 に10代のアーティストとして参加しました。 壁なんていらない。 同じ目線で話したい。 世界に出たい。 With the Japanese Prime Minister Mr. Abe I joined the new era project as a teenager artist! No borders. No hierarchy. The world will know my name. #新時代の幕開け #未来を切り拓く #安倍総理 #令和 #Japan #Reiwa #Yoshi226 #PrimeMinister #Beginning #Future