【Billie Eilish】造型在各場合都成焦點　剖析穿Oversize的精髓

說起2020年樂壇最強新人，非「怪奇比莉」Billie Eilish莫屬！年僅 18歲的她，靠著魔性歌喉與音樂才華橫掃葛萊美大獎。氣勢正旺的她，8月底將來台開唱，一萬張門票開賣不到一分鐘迅速秒殺！（儂編也沒搶到……）如今再登上第92屆奧斯卡獎擔任演唱嘉賓，為高以翔、Kobe Bryant獻唱再度引起廣大迴響，連紅毯穿搭也成為焦點，就讓儂編為你一一盤點。

奧斯卡

這段出自18歲女孩的肺腑之言，確實發人深省，拋開「窈窕纖細、胸大腿長、臉蛋精緻」等審美標籤，在第92屆奧斯卡獎擔任表演嘉賓的她以一身香奈兒（Chanel）米白色斜紋軟呢褲裝現身，既不性感也不淑女，浮誇的黑色長指甲搭配已故創意總監Karl Lagerfeld的經典手套。就連紅毯也不好好走，時而吐舌、時而扮醜，搞怪率性一覽無遺！

格萊美

回顧剛落幕的第62屆格萊美獎 Billie Eilish紅毯造型依舊吸睛度滿點，以招牌「口罩造型」登上紅毯，還有身上那套黑底緞面印滿精怪綠GG Supreme Logo的Gucci套裝。甚至還有人戲稱她對武漢肺炎疫情未卜先知「搶先戴罩」。儂編雖然不知道是否真是如此，但她無厘頭的個性和充滿自我主張的穿搭概念，超符合年輕世代不甘平凡的叛逆調調！

ASCAP流行音樂大典

除了Oversize之外，「五彩繽紛」也可以概括Billie Eilish的穿衣風格，從自己DIY的噴漆設計到帶起「精怪綠」熱潮的酷炫髮色，在各種前衛時髦服裝面前從不畏懼。去年出席ASCAP流行音樂大典時，就連90年代紅極一時的《飛天小女警》也成為衣服上面的點綴，十足展現了她搞怪又迷人的魅力。

全美音樂獎

造型總是細節到位，日前出席全美音樂獎口罩、珠寶、髮飾、墨鏡等配件一個也沒少，Burberry更特別為她訂製套裝。綜觀過往紅毯造型Billie Eilish穿衣法則其實很有一致性，網路上甚至有名為「Billie Style」的熱搜關鍵字，吸引千禧潮妹爭相模仿，難怪能成為一線時尚品牌都爭相合作的時代新星！

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