【Dior】FW20受70年代女性解放解放啟發　中性、波希米亞，還有…

日前Dior回歸巴黎時裝周,發布FW 2020系列。 時裝騷一貫Maria Grazia Chiuri個人作風,大談女性主義之餘,亦將環保議題融入。 是此系列以70年代風格為發想,不過論破格,或許騷場上的佈置稍勝一籌。

自Maria Grazia Chiuri接手Dior後一直提倡女權。 (Getty images)

自2017年Maria Grazia Chiuri接手Dior後一直提倡女權。三年前Metoo運動風潮興起,她將「We Should All Be Feminist」思想搬上Logo Tee,同時也有人指Dior不過是提倡Feminist Consumerism,用時裝抽女權的水,不過Maria Grazia Chiuri亦一於少理,其後於FW2019和SS2020時裝騷上,繼續將時裝騷轉化成女性主義宣言,高呼「Sisterhood is Global」和「What if women ruled the world?」。

日前Dior FW2020時裝騷於巴黎時裝周上演,Maria Grazia Chiuri亦貫徹其作風大談女權。騷場上霓虹燈管寫有「Consent」、「When Women Strike the World Stops」、「We are All Clitoridian Women」等聳動Slogan之餘,地面亦舖滿了有關Metoo事件的媒體報導,碰巧早前荷里活監製Harvey Weinstein性侵和強姦罪成,這樣的騷場設定可謂相當合時宜。除了歴時好幾年的Metoo,設計師亦將近期備受關注的環保議題帶入性別議題框架,用霓虹燈管指控「Patriarchy=CO2」、「Patriacrchy = Climate Emergency」。至於設計師將父權和氣候變化劃上等號,令本來中性議題性別化,又將問題簡單歸因於父權社會,如此說法是否偏頗就見人見智。

Dior FW2020時裝騷,繼續以女性主義掛帥(Getty Images)Dior FW2020時裝騷場內設置了不少霓虹燈管,寫有女權口號,地上亦舖有Metoo相關報導。(Getty images)

相比起場上的霓虹燈字牌,Dior FW 2020的設計卻不如其宣言般大膽鮮明 。Maria Grazia Chiuri表示,設計靈感源於她於70年代自己尚年少時與母親的合照,故系列亦有如其個人日記。她又指, 70年代文化啟發了自己的女性解放思想,而當年Marc Bohan執掌Dior的設計,同樣為她這系列的致敬對象。

Dior FW 2020設計明顯比SS2020更見陽剛味(Getty Images)

時裝騷以Dior經典Bar Jacket打頭陣,這次用上針織面料,保留簡潔收腰剪裁。系列中牛仔褸、西裝褸,甚至See-Through配搭Military Boots,都可見這次設計少了今年春夏系列中的女性陰柔氣質,中性陽剛了不少。當中最亮眼的或者是摻集其中的70年代波希米亞元素。不論是流蘇斗篷,抑或是模特兒頭上那條老是常出現的圖騰頭巾,都令人時光倒流50年,回到70年代的自由奔放。

不過,相比起騷場上口號,Maria Grazia Chiuri這季設計着實說不出有多破格。打破性別定位的中性設計,有Maison Margiela、Thom Browne甚至Yohjo Yamamoto,由Maria Grazia Chiuri執掌下的Dior,每季口號總是層出不窮,但單論設計,令人不禁懷疑其「女性主義」旗幟是否流於口號式展現?