【Dior】FW20受70年代女性解放解放啟發　中性、波希米亞，還有…

日前Dior回歸巴黎時裝周，發布FW 2020系列。 時裝騷一貫Maria Grazia Chiuri個人作風，大談女性主義之餘，亦將環保議題融入。 是此系列以70年代風格為發想，不過論破格，或許騷場上的佈置稍勝一籌。

自Maria Grazia Chiuri接手Dior後一直提倡女權。 (Getty images)

自2017年Maria Grazia Chiuri接手Dior後一直提倡女權。三年前Metoo運動風潮興起，她將「We Should All Be Feminist」思想搬上Logo Tee，同時也有人指Dior不過是提倡Feminist Consumerism，用時裝抽女權的水，不過Maria Grazia Chiuri亦一於少理，其後於FW2019和SS2020時裝騷上，繼續將時裝騷轉化成女性主義宣言，高呼「Sisterhood is Global」和「What if women ruled the world?」。

重溫Maria Grazia Chiuri設計Dior女權Slogan Tee：

日前Dior FW2020時裝騷於巴黎時裝周上演，Maria Grazia Chiuri亦貫徹其作風大談女權。騷場上霓虹燈管寫有「Consent」、「When Women Strike the World Stops」、「We are All Clitoridian Women」等聳動Slogan之餘，地面亦舖滿了有關Metoo事件的媒體報導，碰巧早前荷里活監製Harvey Weinstein性侵和強姦罪成，這樣的騷場設定可謂相當合時宜。除了歴時好幾年的Metoo，設計師亦將近期備受關注的環保議題帶入性別議題框架，用霓虹燈管指控「Patriarchy=CO2」、「Patriacrchy = Climate Emergency」。至於設計師將父權和氣候變化劃上等號，令本來中性議題性別化，又將問題簡單歸因於父權社會，如此說法是否偏頗就見人見智。

Dior FW2020時裝騷，繼續以女性主義掛帥（Getty Images）Dior FW2020時裝騷場內設置了不少霓虹燈管，寫有女權口號，地上亦舖有Metoo相關報導。（Getty images）

相比起場上的霓虹燈字牌，Dior FW 2020的設計卻不如其宣言般大膽鮮明 。Maria Grazia Chiuri表示，設計靈感源於她於70年代自己尚年少時與母親的合照，故系列亦有如其個人日記。她又指， 70年代文化啟發了自己的女性解放思想，而當年Marc Bohan執掌Dior的設計，同樣為她這系列的致敬對象。

Dior FW 2020設計明顯比SS2020更見陽剛味（Getty Images）

看更多Dior FW 2020剛陽味設計：

+ 5 + 4 + 3

時裝騷以Dior經典Bar Jacket打頭陣，這次用上針織面料，保留簡潔收腰剪裁。系列中牛仔褸、西裝褸，甚至See-Through配搭Military Boots，都可見這次設計少了今年春夏系列中的女性陰柔氣質，中性陽剛了不少。當中最亮眼的或者是摻集其中的70年代波希米亞元素。不論是流蘇斗篷，抑或是模特兒頭上那條老是常出現的圖騰頭巾，都令人時光倒流50年，回到70年代的自由奔放。

再看系列中的波希米亞元素：

+ 6 + 5 + 4

不過，相比起騷場上口號，Maria Grazia Chiuri這季設計着實說不出有多破格。打破性別定位的中性設計，有Maison Margiela、Thom Browne甚至Yohjo Yamamoto，由Maria Grazia Chiuri執掌下的Dior，每季口號總是層出不窮，但單論設計，令人不禁懷疑其「女性主義」旗幟是否流於口號式展現？