【名牌手表】Rolex、IWC、Tudor2020年齊加價！愛表升值加幅一覽

2020年雖然也才剛過幾個月，但對於手錶市場來說可是早就暗潮洶湧，因為在2019年末就已經先有風聲傳出勞力士歐洲方面會從2020年1月1日起開始調整價格，而隨著該年底的腳步愈來愈逼近跨年時刻，又陸續傳出勞力士中國、勞力士台灣會跟進調整手錶售價。 正當大家還有點措手不及的同時，跟勞力士同集團的帝舵明明2019年8月也才剛漲過一次，沒想到他們也是在2020年1月1日起跟著老大哥勞力士一起響起「漲」聲；然後還沒完，在同時間也宣布漲價的手錶品牌還包括歷峰集團的IWC，不過比起勞和帝舵是全面調整價格，IWC僅限特定系列的部分款式就顯得下手比較輕一些。

如果最近有想要入手這三個品牌手錶的人不妨先瞭解一下最新價格的變化，以免到了店上才驚覺怎麼跟一個月前看到的價錢都不一樣了，至於各家這次漲價的幅度如何，以下就一一帶大家快速回顧：（按圖放大）

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綜觀以上的漲價資訊，大概就是勞力士漲得範圍和程度比較可觀一些，但因為他們實在太搶手，即使漲價，相信市場上願意買單的人還是不少，只是消費者們或許更擔心的是這會造成骨牌效應，會不會過完年後又有更多品牌一個一個跳出來宣布調整價格，一切只能等事情真的發生了大家再來面對，但以目前的局勢來看，似乎再次印證了早買早享受的道理，一旦開始漲價，就很難期待價錢會有往下調的機會。若之後還有再聽到品牌價格異動的消息，我們再盡快幫大家整理消息，至少能夠早一點做好心理準備。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2020年勞力士、帝舵和IWC手錶價格調漲 各家漲幅懶人包】