Supreme、North Face母公司VF撤出香港　本土潮流工業何去何從？

在可見的將來，相信愈來愈多服裝品牌將他們的亞洲或大中華區總部撤離香港，在短期之內，這無疑對業界是一大打擊，不過，香港看似是明日黃花，這卻是我們散播新種子，建立本土時裝工業、品牌與文化的好機會。

VF Corporation旗下的品牌。（VF）

昨日（1月12日）本地時裝業界爆出大消息，美國服飾集團VF Corporation宣布將會於今年4月開始，逐步將集團亞洲總部撤出香港，移師至上海（已在當地聘請了約900名員工），亞洲產品供應中心亦會遷往新加坡。

作為一間市值2,600億港元的企業，The North Face、VANS、TIMBERLAND、Eastpak、Kipling和Supreme等知名品牌的母公司，今次將總部遷離香港，除了令香港臉目無光之餘，亦令這個昔日東方之珠的國際地位，進一步備受質疑。無論是社會運動、肺炎疫情、到《國安法》頒布、以及中美交惡，特朗普取消香港特殊地位等事件，都令到香港漸漸失去傳統的經濟意義和戰略優勢，再加上內地市場持續發展，哪怕受疫情拖累，中國仍然是2020年唯一實現正向增長的主要經濟體，全年GDP增長率為1.9%，全球經濟卻萎縮4.4%，所以內外經濟、政治元素的改變下，預計在未來數年間，將會有更多不同行業的跨國公司，把總部撤出香港，或許一切就誠如VF Corporation撤離的官方聲明所言：要確保一舉一動和所有投資項目，均具有戰略意義和有利業務持續發展。

THE NORTH FACE專誠為牛年農曆新年打造的別注，足證對中國市場的重視。（THE NORTH FACE）

因此，站在時裝和創意文化的角度看，如果用舊時代的基準，去衡量香港至少未來數年發展的話，答案很可能叫人不勝唏噓，然而從另一角度，卻大有可能是一個契機，那就是真正發展屬於香港的潮流文化與工業。

曾經有段時間，香港出產的影視娛樂文化蜚聲國際，遺憾卻由始至終不包括本土的創意、潮流和設計工業。（視覺中國）

回望上世紀80年代開始，香港經濟高速起飛，這裡一直擔當「中介人」的角色，成為西方已發展國家文化，導入東方發展中世界的樞紐。大量西方以至日本潮流產物滙集香港，港人能夠優越地最先接觸來自歐美日的流行商品；加上當時大家的英語水平也比鄰近地區為高，更能理解西方潮流的涵養與內容，普羅大眾普遍帶着崇洋心理，大都以能夠購買歐美日製品而自豪，反之「香港製造」的產品，不但因為工廠北移而買少見少，很多香港人更鮮有心思耐性去接觸香港品牌與單位，經濟上的繁榮，本地自家服飾和設計產業卻沒有真正受惠。

人面全非的廣東道。（資料圖片）

及至2000年代，隨着內地經濟崛起，成千上萬自由行湧入香港，可是香港政府和商人卻往往見錢開眼，短視地為迎合內地旅客的虛榮口味，以最快最廣的方式開設大量以西方名店掛帥的大型購物商場，務求在最短時間內賺最多的錢。反之，本地創意工業非但缺乏推廣和扶植，更因為受租金暴漲所累，生存空間變得更少，藥房、珠寶店遍地開花，外國品牌在此設立基地，真正屬於港人品味的商店卻只能如履薄冰地掙扎求存，香港人再一次失去培育自家創作的機會。

反觀深水埗大南街一帶卻欣欣向榮。（HK01）

反觀台灣、泰國以至南韓等鄰近地區，論接觸和輸入歐美日新潮文化的機會與頻率，觀乎近二、三十年，一直遠不及香港，但正正因為沒有過度的五光十色，外資沒有過份的擴張，反而他們本土的設計師和藝術家，才有生存空間去探索、實驗、營運，繼而擴展自己的事業與功藝，而民間亦樂意接觸屬於本土的設計，然後購買支持，最後蔚然成風，成就出自身的潮流文化與風氣。君不見近代愈來愈多人稱讚台灣重視其本土品牌與設計，不缺成功單位，相反我們香港明明時裝觸覺走得更前，這方面卻又無甚建樹，箇中原因，或許就是我們不必要的選擇太多，也走得太前。

《Time Out》頒布的「世界前40個最酷的社區」專題，香港深水埗高據第3名，這絕對是對大家的肯定，香港，並沒有大家想到如此不濟！（Time Out）

因此經歷一連串社會事件和疫情肆虐，在可見的一段短時間，香港的零售市場也不見得會回復昔日繁榮，少了外國品牌進駐廣東道，也少了金錢購買外國名牌，這卻正正是我們重新審視自我，了解並接觸本地文化、時尚創作工業的一個好機會。看看深水埗近年創意文化的百業興旺，香港人的支持，使到該處選物店、咖啡店、古着店、唱片店、植物店的人潮如鯽，就正正是一道曙光和啟示，只要消費者多一點欣賞和支持，不會對「香港製造」的一切嗤之以鼻；只要業界彼此之間多一點團結和鼓勵，不會因為某間店生意做得比你好而眼紅，也不會因為人家一句Sham Shui Po Is The New Brooklyn而大動肝火，只要能夠這樣，香港的潮流工業才會寫下全新一頁，而不是永無止境地為他人作嫁衣裳。