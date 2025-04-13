米蘭設計周丨三宅一生支線聯乘瑞士設計工作室　一塊布新世代燈飾

【ISSEY MIYAKE/Atelier Oï/米蘭設計周2025/三宅一生/聯乘】於2025年米蘭設計周（Milan Design Week 2025）中，其中焦點是常客三宅一生旗下品牌A-POC ABLE ISSEY MIYAKE聯同瑞士設計工作室Atelier Oï，帶來全新實驗性企劃TYPE-XIII Atelier Oï project，從服裝世界探索物料與燈飾的藝術可能性。



A-POC ABLE ISSEY MIYAKE與Atelier Oï全新實驗性企劃TYPE-XIII Atelier Oï project（ISSEY MIYAKE）

作為ISSEY MIYAKE旗下系列A-POC，最初誕生於1998年，由三宅一生與藤原大（Dai Fujiwara）共同創建，當中A-POC全寫解作「A PIECE OF CLOTHES」，這是一種具有概念性、嶄新一體化的衣物創作模式，其特點是僅利用一塊布就能製作服裝，從而減少裁剪過程不必要的浪費。

時至2021年，品牌創作總監宮前義之（Yoshiyuki Miyamae）將A-POC思維不斷擴大，繼續透過A-POC為宗旨，提出設計時需要將穿用者納入考慮範圍，正式建立起A-POC ABLE ISSEY MIYAKE，讓布料產生多元形態外，也渴望與不同領域與產業聯乘，創造無限「ABLE」可能性。

A-POC ABLE ISSEY MIYAKE與Atelier Oï設計草圖（ISSEY MIYAKE）

A-POC全寫解作「A PIECE OF CLOTHES」（ISSEY MIYAKE）

作為品牌，我們一直致力探索布料在傳統用途之外的潛力，服裝只是一塊布料的媒介。這次跟與Atelier Oï合作，我們找到一個同樣對材料充滿好奇的拍擋，一起發掘物料如何能夠影響與塑造光線。 A-POC ABLE ISSEY MIYAKE創作總監宮前義之

ISSEY MIYAKE聯乘Atelier Oï「O Series」燈飾（ISSEY MIYAKE）

來自瑞士的設計工作室Atelier Oï，由Aurel Aebi、Armand Louis與Patrick Reymond在1991年攜手創立，向來活躍於建築、產品設計多個領域，這次跨界別聯同A-POC ABLE ISSEY MIYAKE合作，對於雙方來說，也是一次探索前所未有的衣服物料與燈具工藝的大好機會。為紀念雙方今次挑戰全新領域，ISSEY MIYAKE於米蘭旗艦店舉辦別注展覽。

ISSEY MIYAKE於米蘭旗艦店舉辦別注展覽（ISSEY MIYAKE）

一塊布、一條電線、一種光源。儘管其結構是原始，但正因為如此，光線顯得自由、柔和。 Atelier Oï共同創辦人Patrick Reymond

ISSEY MIYAKE聯乘Atelier Oï「O Series」燈飾（ISSEY MIYAKE）

本回TYPE-XIII Atelier Oï project，焦點落在如何開發揮「一塊布」與「一條電線」結合成燈飾的大前提，最終兩大單位設計出藝術、工藝、結構並重的前瞻性作品，包括「O Series」及「A Series」兩大系列。

TYPE-XIII Atelier Oï project兩大設計團隊（ISSEY MIYAKE）

O Series主要結構源自日式提燈籠，其特色是可穿梭在不同日常生活中，亦能跟任何環境空間融為一體，而燈飾輪廓靈感是花卉，就像日本人喜愛根據各季節挑選定居花來營造空間美感的意念。

ISSEY MIYAKE聯乘Atelier Oï「O Series」燈飾（ISSEY MIYAKE）

燈架採用由Atelier Oï設計的優雅橢圓形金屬絲框架為基礎，並配合再生聚酯纖維物料與A-POC ABLE ISSEY MIYAKE獨有的Steam Stretch技術製成燈罩，透過蒸氣熱力使平面物料轉成褶皺形態，此外光源則是邀請日本便攜式照明製造商Ambientec協作，讓光影滲透出夢幻舒適的效果，最值一提是，O Series的燈飾更具有功能性，不使用時可折疊，呈現日本傳統空間收納的理念。

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另一邊廂，A Series吊燈是基於A-POC無縫針織概念的延伸，製作上於筒狀針織物料中移植燈罩框架，令一體化布材可根據不同鐵架形態來塑造立體輪廓，簡單點來說，燈架才是A Series的主導，不過這種設計的最大優勢在於其流動性與百搭性，用家可自行制定燈罩組合，創作多重形狀、大小設定來放置於不同空間，展示A-POC獨有的有趣玩味特色。

A Series吊燈（ISSEY MIYAKE）