周杰倫搶先揭露聯名「特殊細節」！PHANTACi x Nike全新鞋款曝光

台灣音樂天王周杰倫創辦的街頭品牌PHANTACi，在去年正式邁入18週年里程碑之際，特別復刻了2009年由周董親自設計的Nike Air Max 1 “Grand Piano”，讓不少鞋迷順利圓夢。



而今年適逢Nike Air Max 95三十週年，PHANTACi與老朋友Nike再度帶來重磅企劃，稍早周杰倫於IG正式揭露了本次聯名鞋款的神秘面紗。

PHANTACi x Nike Air Max 95（IG@jaychou）

周杰倫今日凌晨於IG曝光了自創品牌PHANTACi與Nike聯名的Air Max 95，雖然周董才分享幾張關於球鞋的細節照，卻引起大批粉絲熱烈討論。

PHANTACi x Nike Air Max 95（IG@jaychou）

本次PHANTACi x Nike Air Max 95 一樣注入了周杰倫對於音樂的熱愛，鞋舌上招牌的橢圓型標誌印著JayChou字樣，而鞋帶上則用鎖鏈繫有Nike、PHANTACi Logo Pick，或許是真的能拿來彈吉他的設定。最後，鞋底中段則有黑白相間的紋路點綴而成，看來又呼應回周杰倫最愛的鋼琴元素。

PHANTACi x Nike Air Max 95（IG@jaychou）

PHANTACi x Nike Air Max 95目前尚未有販售消息，請有興趣的朋友，繼續鎖定追蹤報導。

