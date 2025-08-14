NEIGHBORHOOD × PALACE首度聯名！日本暴走族遇上滑板街頭元素

曾幾何時，我們終於等來這一刻！NEIGHBORHOOD與PALACE首度聯名即將登場！這回直接把日本暴走族的狠勁，結合英國滑板品牌PALACE的街頭叛逆，打造出全新聯名系列。



骷髏頭主視覺搭配經典標語，霸氣皮夾克、白色長袖T等⋯⋯每一件都是潮人的治裝好貨。官方也同步釋出最新發布預告，快來一起看看吧！

NEIGHBORHOOD × PALACE首度聯名（IG@palaceskateboards）

NEIGHBORHOOD × PALACE首度重磅聯名！

這次NEIGHBORHOOD與PALACE首度聯手推出的Fall 2025聯名系列，可說是把日本暴走族的剛烈魂與英國滑板的街頭叛逆一次灌滿，全系列單品霸氣到位。服飾部分包括背後印有巨型骷髏與交叉骨的褪色棕色機車皮夾克、帶有黑色噴漆標語的棕色帆布工作背心、粗獷實用的帆布工作服輪廓、呼應復古機車手精神的褪色牛仔套裝，以及結合PALACE三角標與NEIGHBORHOOD骷髏元素的聯名基本款 T 恤。

+ 12

配件方面則有刷舊感十足的Trucker帽與多色針織毛帽，延伸到生活用品還推出了帶陶瓷 Triferg設計的香品與擴香器、Logo托盤，以及與Toyo合作的鋼製工具箱，從頭到腳、從穿搭到家居擺設都能感受到兩大品牌的強烈DNA。

+ 5

販售資訊方面，據悉兩大品牌將於8月16日（六） 發售，日本NEIGHBORHOOD原宿當天營業時間改為11:00–20:00，並於10:00舉行抽籤決定入店順序，逾時到場將失去資格。PALACE門市與官網將於上午10:00開賣。有興趣的朋友不妨持續關注官方後續消息了！

延伸閲讀：

UNDER PEACE × 湯姆熊聯名第二彈登場！台灣藝術家 MR.OGAY ＆ ROBIN TANG 打造潮流童趣！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】