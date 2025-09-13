盤點10年前超過人氣鞋款　NMD、Sock Dart……你買過幾多對？

不管球鞋市場整體是好是壞，一直以來每天都會有新的鞋款釋出，而各位還記得10年前的2015年，都在流行些什麼樣的鞋款嗎？



JUKSY就為大家帶來2015年當時所發售的一些人氣鞋款，我們除了喚醒回憶，也可以同步來看看，這些球鞋放到現在，是否還會讓大家有興趣想要入手呢？

1. adidas NMD

adidas NMD（adidas）

adidas NMD系列於2015年首次推出，結合adidas旗下三款80年代經典鞋款（MICROPACER、RISING STAR及BOSTON SUPER）的設計元素，並融入Boost緩震技術與Primeknit鞋面。據官方介紹，NMD是「NOMAD」（遊牧民族）的簡稱，代表著為全球旅行者和不斷移動的現代人而設計的理念。當時可說是紅極一時，一雙難求。

2. Supreme x Air Jordan 5

Supreme x Air Jordan 5（solecollector）

Supreme當年可說是街牌王者，並且會與很多品牌合作， Jordan Brand就是其一，當年所帶來的聯名Air Jordan 5就非常具人氣。一次帶來三種配合，也包含一款迷彩樣式，可說是非常經典的聯名之一。

3. adidas Yeezy Boost 350

adidas Yeezy Boost 350（stockx）

Kanye West在與Nike不歡而散後轉投到了adidas陣營，而當時開山之作就是結合Boost科技的Yeezy Boost 350，雖然後來Yeezy Boost 350 V2有更多人著用，但最元組的Yeezy Boost 350復刻次數不多，數量相對稀少。

4. adidas Yeezy Boost 750

adidas Yeezy Boost 750（farfetch）

除了Yeezy Boost 350以外，Yeezy Boost 750也是Kanye West在adidas的開山鼻祖鞋款之一，剛好一雙是低筒一雙是高筒，而750也是集結了Kanye West、NMD設計師Nic Galway和Fear of God創辦人Jerry Lorenzo的設計於一身。

5. Nike Air Max Zero

Nike Air Max Zero（Nike）

Air Max Zero可説是Air Max系列的開端，由Nike傳奇鞋款設計師Tinker Hatfield所設計，當初的配色為黃白而非圖片上的深藍/白。而此雙Nike Air Max Zero則是在10年前的 Air Max Day正式發售。

6. BAPE x Undefeated x adidas Superstar 80s "Camo"

BAPE x Undefeated x adidas Superstar 80s "Camo"（stockx）

知名鞋店與街頭元祖級品牌UNDEFEATED，攜手A Bathing Ape以及adidas Originals的三方重磅聯名，還一次推出了兩種配色；我想，這已經沒有什麼好說的，只有收藏這一條路了！

7. Nike Sock Dart

Nike Sock Dart（Nike）

對於喜歡球鞋與潮流的朋友來說，Sock Dart一定是一雙不能沒擁有過的鞋款，作為Nike首雙採用精密電腦編織技術的系列鞋款，以包覆性極強的特性，讓雙腳穿上就像套上襪子一般，完美呼應「Sock」名稱。藤原浩也曾用此雙鞋款帶來聯名。

8. Converse Chuck Taylor All-Star II

Converse Chuck Taylor All-Star II（Converse）

Converse 經典鞋款 Chuck Taylor All Star 在當時帶來了全新的設計，推出Chuck Taylor All-Star II，並加入Nike Lunarlon鞋墊，以舒適為核心。在外觀上，經典 Chuck Taylor 的輪廓不變，但更貼合腳型且舒服。

9. Air Jordan 1 Retro "Shattered Backboard"

Air Jordan 1 Retro "Shattered Backboard"（nike）

此雙AJ1以Michael Jordan灌碎籃板故事為靈感所打造，並命名為「Shattered Backboard」。其致敬MJ身上球衣的黑橘組合，還有柔軟皮革材質等等，讓這雙 Air Jordan 1 成為當時眾人爭相入手的鞋款之一。

10. adidas Ultra Boost

adidas Ultra Boost（adidas）

adidas Ultra Boost鞋款一經問世便引來世人的關注，加入超高舒適度的Boost 科技以及 rimeknit線織鞋面，征服了不少人的雙腳，就算至今人氣沒那麼高，但也一直是實用度很高的鞋款。2015 年時，Ultra Boost 亦有推出許多配色選擇。

11. Nike Kobe X Elite Low HTM

Nike Kobe X Elite Low HTM（stockx）

Nike Kobe第十代簽名鞋款的X Elite，在當時先是推出了高筒設計，而後則是發佈三款不同配色的 Nike Kobe X Elite Low HTM低筒限定鞋款，而Flyknit科技與低筒也帶來了更多的靈活度與舒適度。

看完以上2015年的人氣鞋款介紹，大家的回憶有湧現嗎？喜歡球鞋的你，當年是否也有入手了哪些鞋款？歡迎在留言處與我們討論！

