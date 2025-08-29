Stüssy 2025秋冬新品登場！迷彩外套+皮革夾克+髒鞋點亮街頭時尚

近日，Stüssy在最新亮相的2025秋冬系列中，帶來了一份專屬於加州街頭的詮釋：乾淨俐落的服裝線條，搭配刻意保留歲月痕跡的「髒鞋」，營造出衝突卻又和諧的獨特風格。



越簡單的服裝輪廓，反而越能襯托鞋履上的不完美！這回就帶大家一探本季的秋冬造型，並加碼推薦三款值得入手的單品，幫你在選購時更有方向！

Stüssy發佈2025最新秋冬型錄

從這次的型錄可以看到，Stüssy本季主打的層次感依然充滿自由不羈的味道。迷彩外套、褪色工裝長褲與寬鬆針織衫，彼此疊加時卻意外流露出「隨興卻講究」的魅力。搭配上的靈魂則落在腳下，像是配合Vans或Timberland合作款，保留磨損質感的鞋面，讓穿搭不會過度乾淨，反而更符合真實街頭氛圍。

這種「Clean Clothes, Dirty Shoes」的邏輯，其實很適合現代年輕人的日常。乾淨的上身讓人顯得俐落有精神，而下身鞋履的破舊或刮痕，則像是生活痕跡的印記，彷彿在訴說著你的城市故事。

本季3款推薦單品

1. 迷彩厚棉外套

Stüssy本季推出的迷彩外套採用雪地迷彩軍裝設計，不同於以往長版軍事外套的厚重感，這次以短版剪裁呈現，讓比例顯得格外俐落修長，並且能自然造出軍事風格與休閒街頭之間的混搭氛圍。

2. 皮革飛行夾克

這件皮革飛行夾克以俐落的版型搭配厚實的皮革質地，散發出強烈的硬派氣場。

細節上，袖口捨棄了常見的縮口設計，改以直筒收尾，讓整體更顯剛硬俐落。內搭一件純白T-shirt，配上工裝拼接褲與帶有磨損質感的麂皮鞋，立刻形成「乾淨上身×髒鞋腳下」的鮮明對比！

3. 格紋法蘭絨襯衫

最後一個值得入手的單品則是格紋法蘭絨襯衫。Stüssy將經典的黑白格紋融入鬆身版型，搭配寬褲與工裝靴，就能營造出十足的街頭工裝感。細節上還能看到品牌Logo手套與針織毛帽加持，不僅保暖，層次感也更完整。這件襯衫既能單穿，也能作為疊加在上述的皮革夾克內，是秋冬衣櫃裡的百搭選擇！

Stüssy FW25的型錄展示了更多搭配靈感，透過簡單的層次疊加，就能輕鬆營造出屬於秋冬的氛圍感。如果你想替日常造型注入一些街頭能量，不妨親自試試這一季的全新單品，或許會找到意想不到的穿搭火花！

