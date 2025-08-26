Justin Bieber離開Drew後新作 新品牌SKYLRK推出街頭感「麵包鞋」

從去年開始到現在，小賈斯汀（Justin Bieber）陸續在 IG 上曝光他的新創品牌 SKYLRK 的多款單品設計。厚底涼鞋、墨鏡、連帽上衣等，每一樣都充滿未來感與叛逆氣息。隨著品牌官網正式上線，粉絲們終於可以直接入手Justin Bieber親自操刀的時尚單品。



而在官網啟動後，SKYLRK 也沒有停下腳步，Justin Bieber又再度帶來一雙全新球鞋設計！粉嫩配色搭配肥大鞋楦，把滿滿的加州街頭 DNA 玩進造型裡，延續他打造潮流帝國的野心。

Justin Bieber 全新品牌 SKYLRK 再推全新鞋款！

全新曝光的 SKYLRK 球鞋依舊維持著鮮明的街頭氣質，粉嫩的配色搭配誇張肥大的鞋楦，看起來就像是為寬鬆 Baggy 褲量身打造的完美拍檔。整體造型與當下正火的「麵包滑板鞋」有著異曲同工之妙，厚重卻帶著慵懶氛圍，完全符合年輕人所追求的鬆弛感。

從 SKYLRK 過去的鞋款就能看出，Justin Bieber想打造一個橫跨多種街頭風格的潮流帝國。與 Drew House 不同，SKYLRK 少了大 Logo，反而更專注在剪裁與配色。品牌單品涵蓋連帽外套、橡膠拖鞋、未來感墨鏡等，價格約落在300至1700港元之間。最大亮點是大膽鮮豔的色系，像天藍、芭比粉、鮮紅等，無論日常還是度假都能輕鬆搭配。

值得注意的是，Justin Bieber當初並未採取鋪天蓋地的宣傳策略，僅透過自己的 IG 簡單預告「Soooooo exciteddddddd for @skylrk」，並且找來老婆海莉鮑德溫（Hailey Bieber）私下演繹部分單品。像是她日前就穿著黃色 SKYLRK 沙灘浴袍亮相，不動聲色地為品牌提前暖身。

SKYLRK 官網商品

SKYLRK 其他曝光單品！

前陣子Justin Bieber在 IG 上曝光的一些單品與配色都還未上架於官網，而第一波引起熱議的就是這款「捲煙手機殼」，在機殼背面設計了一個可放捲煙的凹槽，不只方便隨身攜帶，也把日常物件設計得像潮流配件一樣有型。乍看之下，設計巧思甚至讓人聯想到妻子海莉鮑德溫（Hailey Bieber）美妝品牌 RHODE 推出的「唇膏手機殼」，夫妻倆的品味果然默契十足！

再來是這副超未來感的墨鏡設計，整體以流線型包覆式結構呈現，宛如 3D 列印成型，極具 Y2K 科幻氛圍。目前已曝光的配色包含白藍雙色調、霧黑、粉色等。鏡架延伸出的角度也強化視覺衝擊力，走在街上回頭率肯定爆表！

另外，先前在網路上引起熱議的兩雙話題鞋款，挖空涼鞋與厚底涼鞋，也已正式上架官網。目前僅推出幾款基本色系，不過從Justin Bieber釋出的照片來看，未來或許還會陸續推出更多配色選擇。這系列涼鞋採用類似矽膠的柔韌材質製成，搭配大膽挖空結構與高飽和撞色設計，不僅外型搶眼，穿起來也透氣舒適，兼具造型與實穿機能！

最後還有這雙目前尚未於官網上架的低筒球鞋，設計同樣備受關注。鞋款以網布材質作為基底，結合 TPU 塑料層強化鞋面支撐，整體線條俐落簡潔，綠黑白的撞色配色也讓整雙鞋散發出濃濃動感氛圍。

Justin Bieber也親自操刀一支由 AI 製作的形象短片，影片中他以 AI 版自己騎著滑板車闖入廢墟，象徵與過去 Drew House 告別，點燃整棟老屋後，與 AI 妻子親吻、推嬰兒車走向一片綠洲。這不只是品牌的重啟，更像是進入人生新階段的宣言。

目前 SKYLRK 已正式上架，想搶先入手的朋友，現在就手刀前往官網選購吧！

