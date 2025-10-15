秋冬潮男牛仔穿搭回歸！跟Kendrick Lamar、NIGO學Double Denim風

Double Denim早已是時尚圈的標誌性風格！無論同色系、異材質混搭，還是大膽穿全身牛仔，皆已成為明星與潮人爭相演繹的時髦首選！今天編輯就為你解析，2025五種不同的Double Denim穿搭風格，讓你在今年秋冬，輕鬆掌握這股時尚熱潮。



1. 經典美式復古：Kendrick Lamar

Kendrick Lamar在格林美勇奪五項大獎，現身時更以一身美式復古風的Double Denim造型吸引目光！他以寬鬆淺色牛仔外套搭深色牛仔褲，巧妙打造色調對比，避免造型單調。最後搭配復古皮鞋，瞬間提升層次感，輕鬆演繹隨性又有型的丹寧風格！

2. 日系工裝復古風：NIGO

NIGO不只是Double Denim的忠實擁護者，更是不斷顛覆潮流的風格大師！他的牛仔穿搭講究剪裁與細節，巧妙融合工裝與奢華元素，偏愛淺色水洗牛仔外套搭配直筒牛仔褲，再透過復古球鞋、樂福鞋或報童帽，營造穩重又不失個性的時尚感，特別適合想在正式場合展現風格的潮人。更狂的是，NIGO近期更進軍Family Mart擔任創意總監，潮流版圖再擴張！有興趣的讀者不妨去看看，他又會帶來什麼驚喜聯名！

3. 美式紳士混搭：SGA

Shai Gilgeous-Alexander（SGA）不只是NBA場上的狠角色，場下更是時尚圈的MVP！他擅長透過襯衫與領帶，提升整體質感，完美拿捏隨性與正式的平衡。牛仔外套帶出復古氛圍，細節搭配則展現獨特品味，讓他的穿搭在硬派工裝與紳士氣息之間游刃有餘。無論是賽前進場還是日常造型，SGA都用實力證明，球場巨星同樣能是潮流ICON！

4. 嬉皮街頭風：Pharrell Williams

Louis Vuitton男裝創意總監菲董（Pharrell Williams）去年在巴黎時裝週上出席Sacai 2024春夏系列大秀，再次展現他獨到的時尚品味。他以牛仔雙排扣西裝搭配印花白Tee，打造正式與休閒兼具的層次感，下身選擇同色系寬鬆牛仔褲，延續復古街頭氛圍。細節更見巧思，綠色Cap帽與紫色板鞋形成鮮明撞色對比，而茶色太陽眼鏡則為整體造型增添一絲70年代復古街頭感，完美詮釋他獨樹一幟的時尚態度。

5. 紳士休閒風：David Beckham

想讓Double Denim呈現更成熟穩重的氛圍？David Beckham的穿搭就是最佳範例！他選擇合身牛仔襯衫，並刻意解開兩顆扣子，增添隨性與性感氣息，下身則搭配直筒牛仔褲，塑造俐落且不失紳士感的輪廓。鞋款方面，他選擇卡其色靴子，為整體造型增添質感與層次，不僅適合日常穿著，更能輕鬆駕馭半正式場合，完美示範成熟魅力的Double Denim穿搭！

看完以上五種男生DoubleDenim穿搭風格，無論是美式復古、日系工裝、美式紳士，還是嬉皮街頭，每種風格都有其獨特的魅力。關鍵在於如何運用剪裁、配色與配件，找到最適合自己的穿搭方式。2025秋冬，不妨從Kendrick Lamar、NIGO、等大咖明星的穿搭中汲取靈感，勇敢嘗試Double Denim，讓這股潮流成為你的時尚利器！

