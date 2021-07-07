UNIQLO大阪心齋橋旗艦店結業　新冠肺炎持續令日本時裝界千瘡百孔

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-07-07 19:56

曾幾何時，UNIQLO的大阪心齋橋旗艦店結業是不少遊日人的打卡勝地，可惜這店最終敵不過肺炎疫情，宣布結業。 UNIQLO面對這個像無止境的新冠肺炎，在東京奧運即將到來的前夕，連東京市內聖火傳遞儀式取消，就算是日本時裝業的龍頭，也顯得一籌莫展。

大阪UNIQLO心齋橋旗艦店即將成為歷史。（UNIQLO）

自今年2月16日UNIQLO的母公司迅銷集團（Fast Retailing）忽然暴升，達至創新高的$1,030億美元，並超越同日$988億美元的ZARA母公司Inditex，成為全球服裝業市值最高的第一品牌後，本來以為迅銷集團的發展持續欣欣向榮，誰不知整個日本的新冠肺炎疫情卻一直沒有好過來，股價節節下跌，市值蒸發過千億港元。而且東京奧運快將到來了，確診人數不斷快升，緊急狀態令也沒有解除，日本旅遊、零售業原本憧憬的五輪景氣，現在大有可能化為泡影。

若非國內經濟情況嚴峻的話，其實很難想像一個超級大牌竟然會於東京奧運舉行期間，結束自己的旗艦店。（UNIQLO）

而更叫人無奈的，是剛剛UNIQLO也宣告將於8月1日租約期滿後，結束大阪心齋橋的UNIQLO旗艦店。自2010年開幕之後，心齋橋樓高多層的UNIQLO旗艦店一直是大家旅遊大阪時的必到之地，除了因為位處繁華地段內，其本身亦有着非凡意義。事關UNIQLO心齋橋店可是品牌歷史上全球第一間旗艦店，比首都東京銀座旗艦店「UNIQLO TOKYO」來得更早，大廈獨有的白色螢光幕外牆，更是找來著名建築師藤本壯介設計，白天時候簡潔全白色示人，入夜之後卻會變成七彩多變的幻燈模式，絕對是遊客必地打卡聖地，現在快將結業了，港人卻不能親身到訪懷念，更感可惜。

東京奧運何去何從？（TOKYO2020）

按圖看東京奧運聯乘別注：

今次UNIQLO旗艦店結業，可謂反映出新冠肺炎對日本經濟嚴重破壞的其中一大表徵，另一個更明顯徵兆，在於整個日本零售業和社會對於東京奧運的冷淡態度，明明是一件全球盛事，日本國內反對舉辦奧運的呼聲卻一直高漲，就連時尚業界也將奧運變得不置可否。作為潮流聯乘的第一大國，本以為日本各大品牌都會熱烈地推出種種特色別注，然而事實卻並非如此，現在積極搞東奧別注的品牌，只有Nike、adidas、ASICS和OMEGA，大部份都是來自西方品牌，日本本土單位竟然少之有少，令人不勝唏噓。



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