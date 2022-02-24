時尚穿搭｜菱格紋冷衫無疑是最佳禦寒單品　4種復古look輕鬆駕馭

秋冬穿搭多半為低調的暗色系，若是想為穿搭注入新意，不妨可以從花紋圖樣著手。



近年復古時髦不敗，除了常見的方格紋圖樣，Dappei 推薦同樣好搭的「菱格紋」款式，不僅能穿出文青學院風，輕鬆搭配也能打造率性的街頭感，讓整體穿搭充滿吸睛焦點！

4種超保暖菱格紋冷衫穿搭示範，不論任何年齡都能輕鬆駕馭突顯個人魅力。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

1. 背心 look

近年來流行的背心疊穿持續燃燒，想擺脫一如既往的背心穿搭，可以嘗試鮮豔的菱格紋圖樣，秋冬穿搭較常見暗沈色系，選用菱格紋能夠增添明亮的氣息，也幫穿搭多了分吸睛感。由於菱格紋的圖樣較鮮明繁複，切記不要搭配太多顏色在身上，以免整體穿搭太多重點反而過於雜亂，像左圖內搭長袖 T ，下身著用黑色寬褲；或是像右圖以白色穿搭為基底去凸顯菱格紋背心，最後配上小偷帽當點綴配件，簡單搭配也能讓人一眼就快速看到穿搭重點。

2. 毛衣 look

當天氣逐漸變冷，也就是毛衣出沒的時候了。毛衣以往給人較厚重的感覺，有些人會擔心看起來過於臃腫，這時不妨選用菱格紋毛衣，交錯的菱格紋可以在視覺上減少臃腫的感覺，也會有較顯瘦的效果。建議挑選寬鬆的 Oversize 版型，若想要有層次感，可以像左圖內搭素 T ，或是像右圖內搭襯衫，將下襬露出來能夠調整視覺比例，下身也推薦搭配寬褲來平衡穿搭，讓整體豐富又有層次。

同場加映：秋冬男士穿搭｜絎縫外套5個配搭公式 保暖型格兼備新手也能駕馭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

3. 針織外套 look

針織外套是秋冬日系穿搭的常客，不僅可以抵擋日夜溫差，寒冷的時候也能成為層次穿搭的必備單品。常見的素面款式給人慵懶舒適的印象，而豐富的菱格紋圖樣則可以讓整體穿搭看起來更搶眼、有精神。針織外套一般多屬文青形象，像左圖內搭襯衫添加層次，下身著用燈芯絨質料的直筒褲，配上短毛帽、休閒皮鞋打造復古文藝感；除了文青穿搭，菱格紋針織外套也能穿出街頭感，像右圖內搭素 T 配上寬褲，腳踩 Cityboy 標配的袋鼠鞋，搭配經典老帽，休閒感十足的街頭穿搭也能輕鬆抓人眼球。

4. 內搭層次 look

天冷穿搭少不了大衣的搭配，能夠禦寒保暖也能營造層次感。秋冬的顏色搭配多為暗色系，這時可以選擇菱格紋單品為整體穿搭注入焦點。像左圖選用襯衫+菱格紋背心，搭配和背心同為灰色系的西裝寬褲及小偷帽相互呼應，以低調的灰色系為基底配上軍裝外套和樂福鞋，復古中又帶點工裝感；或者像右圖著用菱格紋毛衣，配上九分直筒褲及休閒皮鞋，外搭深藍色風衣外套，整身穿搭以大地色系為主，凸顯菱格紋毛衣給人的沈穩感，打造日系文青的好感形象。

Dappei 結語：

菱格紋一點也不老氣，百搭實穿程度極高，不僅能營造復古文青感，也能穿出率性的街頭風，實在是型男必入手的圖樣單品，簡直只有「帥」字能形容！



同場加映：男士皮靴｜嚴選20款秋冬鞋款 雕花靴、防水靴滿足你6種造型需要（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 33

同場加映：冬男士外套｜6個精選款式推介 保暖關鍵在於手袖及防風層設計（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 28

延伸閱讀：

男生初秋穿上「學院風穿搭」彷彿置身國外校園，樂福鞋、卡其褲都是標配，貴氣文青感馬上 get

秋日絕對好感的「文青穿搭」，襯衫、背心、風衣 ⋯ 基本款就能打造，讓你像從日雜走出的男子

原文：復古時髦強勢回歸！男生秋冬「菱格紋」穿搭 look ，文青學院風、率性街頭感，讓穿搭注入全新焦點！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】