防水時尚 |戶外老字號Patagonia新研發　新晉日牌(un)scene玩復古

【戶外/ 山系/ 機能】又到春夏雨季來臨的日子，不想驟雨降下狼狽濕身，一件輕便防水褸不可缺。

那今年有甚麼時尚防水褸為大家遮風擋雨？



下雨天要有防水褸遮風擋雨（李澤彤攝）

說到防水褸，很容易聯想到那幾個Outdoor老字號，像Patagonia。品牌最新的Rainwear系列，除了保留戶外服裝的Classic設計，功能上也不斷作出革新，系列中最亮眼褸款無疑是Storm Racer Jacket ，雙拉鏈設計創新之餘也不失機能性，H2No®再生防水面料由Patagonia自家研發，以100% 再生聚酯製成的防水薄膜科技，緊貼環保大潮流，而透過3層式再生防水面料結合DWR 耐久潑水處理，防水性能更勝從前，同時又擋風和透氣，不論是專業跑友，還是日常上街，彈性設計隨時作出大幅度的肢體動作，令用家可以無拘無束從包袋中取出東西，是很貼心的細節。

Storm Racer Jacket （Patagonia）

按圖看更多Patagonia Rainwear系列防水褸款：

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Rainwear以Stay Out, Stay Dry作主題（Patagonia）

另一邊廂，日本是戶外服飾的大國，當地山系迷除了推祟歐美品牌，對國內戶外大小品牌亦十分支持，如and wander、山と道等，不但在日本深受歡迎，甚至揚威海外。最近再來新勢力(un)scene lab，「un」是否定、分離的意思，「scene」則代表設定、情景，品牌希望在靜態與動態、被動與主動之間尋找新意思，沒有既定答案，帶來實驗色彩設計。

D Pocket Rain Jacket將戶外、街頭與復古三合一（(un)scene）

D Pocket Rain Jacket是(un)scene第一件產品，市面上防水雨褸多的是，要突圍而出就要多花心思，(un)scene就以山系風褸混合從40年代Rider Jacket的D Pocket細節，全黑配色加上雙拉鍊設計，將戶外、街頭與復古三合一。此褸款外觀吸引，功能亦不輸蝕，符合100 英里越野跑比賽規格， 耐水壓 20,000 毫米，上班上山都無問題。



按圖看D Pocket Rain Jacket設計細節：

天有不測之風雲，是時候買定輕便防水褸了。