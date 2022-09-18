Celine古董不比新品遜色　上環中古店教路舊版手袋投資價值更高

【CELINE/ 手袋】自Hedi Slimane統領CELINE後，Triomphe帆布袋系列，幾乎隨處可見。同時，這股復古風亦讓70年代CELINE Logo重現我們眼前，並導致Vintage Celine價錢急升，好款難求。假若對Vintage Celine有興趣的話，位於上環樓上鋪的Autrefois，店內70%的中古袋是Celine，絕對滿足Celine迷的需求。



上環樓上舖日本中古選物店Autrefois（黃寶瑩攝）

Autrefois兩位店主Jessica與Dominic。（黃寶瑩攝）

開實體店原因竟與勝香園茄牛通有關？

Autrefois是一間日本中古選物店，由兩位店主Jessica與Dominic於2019年所創立，前期Jessica全職做記者，兼職賣手袋。「一開始只是當兼職做，賣到一個袋就一個，每一轉貨都是入一兩個袋，慢慢才做起來。起初Autrefois還有一個初心，希望用一個比較入門價錢來定位，讓大家幾百蚊可買到銀包、飾物，千幾二千蚊則買到手袋，直至現時我們依然繼續維持在這個Price Range。」現時Jessica已經轉為全職經營店舖，日常工作是搵手袋、拍照、抹袋、做Repair等，她表示許多中古手袋需要修補，通常會親自處理，如果複雜的則會找師傅幫忙，但分分鐘仲貴過個手袋，所以簡單修補如甩線、打洞，她會自己出馬，而有修補過的手袋，他們會加以備註，讓大家買得放心。

Jessica希望用一個比較入門價錢來定位，讓大家幾百蚊就能賣到銀包、飾物，千幾二千蚊則買到手袋。（黃寶瑩攝）

簡單修補如甩線、打洞，Jessica會親自出馬。（黃寶瑩攝）

修補得多，自然熟能生巧了。（黃寶瑩攝）

問到當初為何會想開一間「日本中古選物店」時，Jessica便笑言說：「回想起第一個中古袋，它是一個淺色啡花MONOGRAM的Celine，當時剛好在日本Shopping見到，新淨之餘價錢又抵，大約千幾蚊，當回到香港時，我又好想繼續買，才發覺香港並沒有這類型的店舖，即使有也是賣CHANEL與LV居多，反而Celine比較少有。」正是因為這個原因，當時Dominic便鼓勵Jessica嘗試在日本入幾個回來賣，然後Autrefois就此誕生。

Autrefois不接受寄賣與回收手袋，主要是從日本攞貨。（黃寶瑩攝）

短短三年間，Autrefois由Online Shop開到有實體店，竟然背後原因是取決於勝香園的蕃茄通？「我們經常在勝香園食蕃茄通，有一次食完心血來潮，提議不如刀牛小試在上環租舖，果真食完蕃茄通後，便決定去地產店睇舖，兩個小時後，租下這樓上單位。」可能人生許多關鍵決定，每每就存在電光火石之間。

Vintage小物：唇膏Case、電話套、散紙包等。（黃寶瑩攝）

#老闆又入奇怪小物系列

Autrefois除主打Vintage Celine，也喜愛發掘其他名牌，如Dior、Gucci、Salvatore Ferragamo、Lanvin等，入貨期間，他們發現日本人很愛Salvatore Ferragamo，反而在香港卻不太受歡迎。另外雖然香港買中古品牌袋的Online Shop愈開愈多，但一律主打手袋而已，Autrefois則還會出售二手衫、餐具、玩具等單品，更加多元化。

這個Celine手提箱是非賣品，相當罕見。（黃寶瑩攝）

「#老闆又入奇怪小物系列」是自家收藏為主。（黃寶瑩攝）

「有時候覺得只入手袋會太悶，自己會想看看不同的奇怪精品，因為舊年代的產物很美，即使明知這個類型的單品並不受歡迎，例如行李箱、手提箱、野餐箱、Garment Bag、唇膏Case、電話套、電話簿、筆記本、打字機⋯⋯」店主Jessica更笑說：「我們有一個Hashtag叫做『#老闆又入奇怪小物系列』，這些單品較少人買，通常是自家收藏為主，讓我們變成一間不單是買手袋的小店，更像是一間古董店。」

Jessica說：「我們有一套GUCCI打字機，因為70、80年代的人，真的會拿整部打字機出街返工。」（黃寶瑩攝）

較少人買，通常都是自家收藏為主，讓我們變成一間不單是買手袋的小店，更像是一間古董店。」

Jessica說：「新款CELINE與Vintage Celine是相似十分高，例如CELINE Cabas與Triomphe系列手袋，都有採用了凱旋門圖案，但新款手袋的圖案則放得更大。」

入貨經驗談：避免跌入買假袋的陷阱

愛買中古袋，首選必定是去日本尋寶，由於日本人愛惜舊物，就算是二手貨亦保養得非常新淨，而Autrefois大多數的貨源是來自日本。「我們一直是Online入貨，亦嘗試過去日本當地選購，便發覺忙了一整天，也只能入手到兩個手袋，所以便轉向Online入貨，通常在某些拍賣會拍賣回來，或是在某些日本Online Store直接買，但拍賣會個價錢通常比Online Store相宜，變相要花很多時間去睇貨。」

Jessica：「買中古手袋真的要找一些有信譽地方買。」（黃寶瑩攝）

買Vinatge Bag最怕買到假袋，要如何避免跌入買假袋的陷阱？Jessica說：「買中古手袋真的要找一些有信譽地方買，我們主要是從日本攞貨，更不會收寄賣與回收手袋，曾經有人Inbox照片給我們，問收不收一個Celine手袋，首先我們一向不會回收手袋，仔細再睇清楚，好明顯是假袋，正正因為個款式相當Hit，雖然沒有看見實物，但從縫線、皮色可估計到是假袋。當然日本亦會有假袋出售，但通常會集中於某幾個品牌，例如LV、Prada等，盡量都會避免入這些品牌。」Jessica更明言，雖然我不是專業人士，但也開了舖幾年，當摸上手袋時，基本上是能夠分得出真假。

店中不少作品甚有特色，坊間亦十分少見。（黃寶瑩攝）

雖然他們沒有試過買到假袋，但原來也經常中伏，並在網上買了很多貨不對辦的單品，例如太舊、太殘等，他們卻有一個好方法來處理這些單品：「如果單品有Monogram的皮革，我們就會分拆出來整手機殼，顧客可以只買一塊皮，自行DIY設計，售價只是百多元左右。」

兩三年前，這個CELINE化妝袋，只買$980，現在這個袋款卻升至二三千，升值潛能極高。（黃寶瑩攝）

Vintage Celine與新CELINE的分別

自從2018年Hedi Slimane繼任CELINE後，Triomphe帆布袋系列可謂人氣爆登，正好店內70%的中古袋是Celine，自然要問問Vintage Celine與新CELINE有何分別：「兩者主要是用不同的皮革，現時新款CELINE手袋會用上牛皮，可能會使用化學成份去染至焦糖色，但Vintage Celine卻是用牛皮最頭層的皮，通常是最好的皮，並運用植鞣革染色，所以你會留意到同款手袋，就算用上同一隻皮，顏色卻會有所不同，而且時間愈用得耐，手袋顏色便會愈深。」

Vinatge Celine的黑花手袋相當受歡迎。（黃寶瑩攝）

這類作品現在買少見少。（黃寶瑩攝）

Jessica說：「早幾年，Vinatge Celine一但有Monogram的款式，就會比較少人買，當中有分黑花和白花，前者比較出得少，後者更是罕見，因為白色袋擺得耐會變得偏黃，所以不是太受歡迎。現在新款CELINE也有出白花，但黑花是明顯地受歡迎。甚至某些顧客會鍾情一個完全沒有用過的中古手袋，明白大家想買接近全新的手袋，但我又覺得未必要追求100%全新，反而有時全新的中古袋，它的皮革很脆弱，基於手袋已放在盒中幾十年，再拿出來時很容易爛，有時候全新未必是好事。」

香港人對中古手袋接受程度愈來愈高，除了價錢抵買，中古袋款亦難撞款，假若喜歡Vinatge Celine，有時間不妨去Autrefois尋寶。