名古屋時尚新地標　日牌Graphpaper專門店以時尚串連音樂與設計

到日本旅遊Shopping除了東京、大阪和京都外，其他城市也有很多特色時尚店舖，例如名古屋日前有新店登場，由南貴之主理的Graphpaper在當地開設了時尚複合式空間，令大家到愛知縣遊玩時，又多一個購物新點。



Graphpaper名古屋新店（Graphpaper）

說到日本選物店，首推BEAMS、UNITED ARROWS和Journal Standard三寶之餘，還有1LDK、Tomorrowland、NANO Universe、GARDEN等等，至於跟1LDK關係密切的Graphpaper，無疑是後起之秀中的新興勢力。

Graphpaper主理人南貴之（Graphpaper）

1LDK與Graphpaper與同樣由潮流「重量級」猛人南貴之一手拍策劃，他喜歡把時裝混合藝術、音樂、家具等元素，布滿極簡時尚氣息，並注重細節和功能性，形成獨有的生活品味與美學，讓人步入店舖內便深深被那氛圍所迷倒；店舖選址方面，南貴之也盡顯獨特品味，不時出現在Cozy的地點、意想不到的建築之中，令內外皆能充滿帶出他的時尚美學。

於名古屋開設的Graphpaper新店，位於區內一幢2層建築物，外牆由清水混凝土構成，營造出一份簡約美感，有如大師安藤忠雄的作品。而店內兩層分為三個主題區域，地下甫入內是音樂與藝術，由700多張黑膠和流行時尚、藝術書籍所組成，其中Art Books主題是1961年成立的愛知縣第一家現代美術館「櫻畫廊」和1972年開設的都「Akira Ikeda Gallery」的展覽手冊和相關書籍；同層另有丹麥設計工作室FRAMA首間日本店中店，家具與護理產品一應俱全。



Graphpaper NAGOYA GF

Graphpaper NAGOYA 1F

樓上則是時尚區，五面黑色的高牆，其實是服裝展示架，掛滿了Graphpaper的基本系列、季節系列和店舖限定等商品，全是不折不扣的「Graphpaper風格」。

Graphpaper名古屋新店（Graphpaper）

INFO

Graphpaper NAGOYA

日本愛知縣名古屋市中區大須2-6-15 〒460-0011