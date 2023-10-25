法國Niaramy禪味品牌主理人Abou Sega　老外侘寂美學別有一番味道

【侘寂/ 禪味/ 穿搭】跟認為揚州炒飯一定源自揚州的道理一樣（事實上起源於清朝光緒年間廣州），部份亞洲潮人總愛先入為主、對號入座，認定黑人潮流愛好者必然以街頭、Hip Hop造型示人，仿佛每個都是Travis Scott、A$AP Rocky，總愛穿金戴銀著限量波鞋似的……



然而黑人流行文化近年在國際間地位急升，連傳統高級時裝世界都攻佔了半壁江山，如斯精彩的文化體系，又怎會只得Supreme或者Air Jordan？例如ART COMES FIRST兩大主理人Sam Lambert及Shaka Maidoh，而今次介紹的法國非裔潮流人Abou Sega，很值得大家關注，絕對別有洞天。

Abou Sega穿衣哲學滿載闊袍大袖，既有東洋wabi-sabi侘寂美學，亦承傳了非洲先祖的民族服飾。（Abou Sega）

活躍於巴黎的Abou Sega身兼數職，除了是法國品牌Niaramy的創意總監，他本身亦是當地頗有聲望的穿配KOL，其個人Instagram所展示出來的OOTD，總叫人眼界大開，極具參考價值。

屏除一切多餘圖案是Abou Sega風格特色。（Abou Sega）

Abou Sega更多造型搭配參考：

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簡單而言，Abou Sega的穿衣美學深受Avant-garde流派影響，以黑白為主色調（正確來說是黑色為主，白色為副），屏除一切多餘圖案，結合寬鬆剪裁，東洋wabi-sabi侘寂美學神髓，在Abou Sega這些身材高大的西方人演繹之下，的確別有一番風味，現在一於分享更多其穿搭造型，願給予閣下更多靈感。