GU聯乘Beautiful People 11月再登場　16款單品「青春」時尚風暴

GU × Beautiful People第一波合作自今年3月推出後，坊間反應極之熱烈，而雙方亦火速再度拍擋，打造全新系列。



今次GU × Beautiful People第二彈，延續上回以「青春」為設計概念，但卻演變成一種從學生度過青春時代變為大人的感覺，並把重點放工裝風格之上，更特別注重物料的運用，以提高舒適度和保暖效果，例如工裝外套與皮嬲內採用Fleece，最值得一提的是，全新系列更加入古典樂元素 ，在針織冷衫設計中採用貝多芬與巴哈的圖樣，玩味十足。

採用貝多芬與巴哈圖樣的針織冷衫，復古、玩味又好襯。（GU）

另外，設計師熊切秀典更表示，GU × Beautiful People第二彈靈感是來自於自己與文化服裝學院同學所組成的Beautiful People設計團隊中的一張舊相：「看著當時的照片，雖然是冬天，但我們都穿上很薄的衣服，就連牛仔褲上都是破洞。難道我們不怕凍嗎？還是因為我們年輕？到底是如何熬過這個寒冷的冬天？」正正因為這個疑問，該團隊開始深入研究此系列，希望將Beautiful People DNA的獨特性與這種矛盾元素結合，並以「完全不需要忍耐寒冷天氣的舒適時尚服飾」來形容，打造出帶有學院風，卻穿起來舒適又保暖的設計。

GU聯乘Beautiful People第二回以「青春」為主題，中性設計男女合穿。（GU）

GU × Beautiful People第二彈將於11月10日於香港發售，該系列包括16款Unisex單品，包括外套、上衣、褲、皮帶、襪等，定價由$79至$699不等，價錢相當抵買，絕對值得入手。